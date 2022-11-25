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В России может появиться информационный ресурс по актуализации документов воинского учета

15:33, 25.11.2022
В России может появиться информационный ресурс по актуализации документов воинского учета
Фото: realnoevremya.ru

Российский президент Владимир Путин поручил создать государственный информационный ресурс по актуализации документов к апрелю 2024 года. Соответствующий указ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

— До 1 апреля 2024 года обеспечить формирование государственного информационного ресурса, содержащего сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета, — отмечается в документе.

Президент России Владимир Путин дал ряд поручений по итогам совещания с членами координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил страны, других войск, воинских формирований и органов. Список опубликован на сайте Кремля.

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Елизавета Пуншева
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