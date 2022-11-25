Кремль опроверг информацию СМИ об объявлении Путиным «мобилизации страны»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что информация СМИ о послании Владимира Путина, в котором якобы будет объявлено о «мобилизации страны», не соответствует действительности. Об этом пишет «РИА Новости».
21 ноября Песков заявил, что в Кремле не обсуждают возможность второй волны мобилизации. Он отметил, что не может говорить за Министерство обороны, но подчеркнул, что «в Кремле никаких обсуждений на этот счет нет».
Напомним, о частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил утром 21 сентября. О ее завершении министр обороны страны Сергей Шойгу доложил 28 октября.
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