Итоги дня: украинских военных вывозят с «Азовстали», новые «Москвичи», Gett уходит из России
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 16 мая.
- Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что автомобильный завод «Рено» перейдет в собственность города после ухода компании из России. На производственные мощности уже есть планы — там могут возродить производство «Москвича». Основным технологическим партнером завода станет предприятие КАМАЗ. Эксперты уже отмечают острую необходимость в «народном» автомобиле, который будет брать не своим функционалом или технологиями, а самой низкой ценой на рынке. В самом КАМАЗе тоже положительно относятся к производству «Москвичей». Производство автомобилей может начаться уже в этом году.
- Экс-глава Дирекции парков и скверов Казани Роберт Гарипов получил повышение и стал куратором общественных проектов в департаменте президента Татарстана. До этого, с 2019 года, он возглавлял префектуру «Старый город».
- В апреле наибольший спрос на сотрудников в Татарстане наблюдался в сфере торговли. В общем на рынке труда Татарстана зафиксировано уменьшение активности у работодателей. При этом у соискателей она осталась на уровне аналогичного периода в прошлом году. Чаще всего сотрудников искали компании из сферы торговли — 67% вакансий от общего числа вакансий. Высокую активность показывали организации из сферы услуг, производства и агропрома, транспорта и логистики, строительства и недвижимости, а также офисных служб.
- В «Макдоналдс» заявили о полном уходе с российского рынка и о начале продажи своего бизнеса в стране. Однако это не мешает ресторанам, которые открыты по франшизе, продолжить свою работу. Например, в Казани и вовсе не обсуждают закрытие ресторанов. Вместе с этим не исключено, что рестораны «Макдоналдс» могут открыться под другим названием.
- Умер спортивный директор казанского «Ак Барс-Динамо» Владимир Янко. Янко — самый титулованный специалист отечественного и мирового хоккея с мячом. Игровую карьеру он начал в детской команде ткацкой фабрики №14. Затем перешел в юношескую сборную московского «Динамо». В 1987-м Владимир Янко впервые возглавил национальную сборную страны. Он стал единственным специалистом в истории мирового хоккея с мячом, подопечные которого шесть раз становились победителями чемпионатов мира.
- Нападающий казанского «Ак Барса» Михаил Глухов продлил контракт с клубом еще на один сезон — до апреля 2023 года. Форвард играет за «Ак Барс» с сезона 2014/15. В минувшем сезоне Глухов провел в составе казанцев 45 матчей, в которых набрал 7 (3+4) очков. Всего в клубе нападающий провел 425 матчей и набрал 102 (48+54) очка.
- В Татарстане утвердили даты празднования Сабантуя и Каравона. В селах и районных центрах республики татарский народный праздник Сабантуй пройдет 11—13 июня. В Набережных Челнах празднование назначено на 18 июня, а в Казани — на 19 июня. Обеспечение организации проведения праздничных мероприятий в указанные сроки возложено на Кабмин Татарстана и органы местного самоуправления.
- С 26 мая из Казани начнут курсировать прямые авиарейсы в столицу Таджикистана, город Душанбе. Время в полете составит 3,5 часа. Вылеты из Казани буду осуществляться в 03.05, время посадки в столице Таджикистана — 8.30. В обратном направлении лайнеры будут вылетать в 10.00, в Казани самолеты приземлятся в 11.45.
- Внеочередной съезд ЛДПР, на котором изберут нового главу партии, состоится 27 мая. Сейчас временно исполняющим обязанности фракции ЛДПР в Госдуме назначен Михаил Слуцкий.
- Правительство России упростило ввоз в страну электронных устройств. К ним относятся компьютеры, планшеты, ноутбуки, смартфоны, микросхемы и рации. Это решение должно обеспечить потребности внутреннего рынка и позволит избежать сбоев и остановок производств. Кроме того, отраслевые ассоциации наделят полномочиями по оформлению специальной разрешительной документации.
- Минобороны России сообщило об открытии гуманитарных коридоров для вывоза раненых украинских военных с «Азовстали». По нему солдаты будут отправляться в медицинское учреждение в Новоазовске.
- С начала 2022 года ввод жилья в России вырос на 60%. За январь — апрель 2022 года в России ввели в эксплуатацию 37,6 миллиона кв. м жилья. Это на 58% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
- В апреле в Татарстане совершили более 9 тыс. сделок купли-продажи жилья. Это на 36,4% меньше показателей марта. Из общего количества сделок в Казани зарегистрировали 2 931 договор, 2 074 из них — с использованием банковской ипотеки. Всего в Татарстане прошло 6 356 сделок по приобретению жилья в ипотеку.
- Выдача потребительских кредитов в Татарстане выросла на 21%. В апреле 2022 года татарстанцы оформили 21 001 потребительский кредит. Татарстан занял четвертую строчку по количеству выданных в апреле потребкредитов среди 30 регионов-лидеров в этом виде розничного кредитования. Первое место у Москвы.
- В Казани с 23 мая заработает цифровая платформа «Art-проспект», разработанная для уличных артистов, музыкантов и художников. Данная платформа позволяет бронировать время и место для выступления. Всего доступны 26 площадок, которые сопровождаются фотографиями с указанием размера места выбранной зоны. Кроме того, пользователи сайта, выбрав указанное на карте место, могут увидеть расписание выступлений.
- Президент России Владимир Путин сообщил, что члены ОДКБ сегодня подпишут заявление, которое подтвердит решимость стран-участниц взаимодействовать в сфере военного строительства. В московском Кремле прошла встреча лидеров государств — членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), посвященная 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания ОДКБ.
- Владимир Путин заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не угрожает России. По его словам, российский ответ на вхождение данных государств в Североатлантический альянс будет исходить от расширения инфраструктуры НАТО.
- Сервис по заказу такси Gett завил, что уходит из России. В компании сообщили, что их приложение перестанет работать после 31 мая. Российский рынок приносил компании около 14% от общего оборота. Сообщается, что решение об уходе принято в связи с текущими рыночными событиями и долгосрочным стратегическим планированием.
- За 16 лет работы казанский метрополитен перевез 339,9 млн человек. Первый участок «Кремлевская» — «Горки» открылся 27 августа 2005 года и состоял из пяти станций. Сейчас система казанского метро состоит из линии длиной 16,8 км с 11 станциями. За смену выполняется девять кругов — это 18 заездов от одной конечной станции до другой.
- Татарстан вошел в тройку лучших регионов по социально-экономическому положению по итогам 2021 года. Республику обогнали Москва (89,948 балла) и Санкт-Петербург (86,064). Пятерку замкнули Московская область (77,337) и Ханты-Мансийский автономный округ (76,468). По итогам 2020 года Татарстан набирал 69,263 балла — тогда он замкнул пятерку лидеров.
- В Татарстане к выходным ожидаются ночные заморозки. Во вторник, 17 мая, в Татарстане сохранится циклонический тип погоды — пройдут кратковременные дожди, ночью — местами. В отдельных районах республики возможна гроза, при ней порывы ветра могут усилиться до 15—20 м/с. Ночью прогнозируется от +3 до +8 градусов, днем потеплеет до +12—17°С.
- Shell перестала продавать топливо на АЗС перед продажей «Лукойлу». Сейчас на заправках работают только магазины и кафе. С 20 мая прекратит работу программа лояльности — до этого времени еще можно потратить накопленные баллы.
- Для скачивания стал доступен российский аналог Google Play — приложение NashStore. Сейчас в NashStore доступно более 1 тысячи приложений. В приложении еще не доступна система оплаты за цифровые товары, но она должна появиться в ближайшее время. В приложении запущена регистрация в альтернативном магазине приложений для иностранных разработчиков из Азии, Европы и Америки. Система безопасности проверяет приложение на вредоносную активность. В случае выявления угроз оно не проходит модерацию и не попадает на витрину магазина.
- Футбольный клуб «Рубин» бесплатно раздаст билеты на матч заключительного тура РПЛ против «Уфы». Такое решение приняли тренерский штаб и игроки команды, чтобы наибольшее число болельщиков могли поддержать клуб в непростой для них период.
- Виктор Орбан вновь переизбран на должность премьер-министра Венгрии. Такое решение принял парламент страны. За кандидатуру Орбана проголосовали 133 депутата. Еще 27 человек выступили против. Орбан получил поздравления с переизбранием в том числе и от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Она выразила надежду на «успешное коллективное противостояние общим вызовам».
- Концерт «Би-2» в Казани отменили из-за невыполнения требований безопасности. Об этом сегодня рассказали в Минкультуры Татарстана. По данным ведомства, необходимый пакет документов не был вовремя представлен. Кроме того, организаторы не уведомили МВД о проведении массового мероприятия, что прямым образом влияет на безопасность зрителей.
Артем ГафаровОбществоВластьБизнес Татарстан
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