Пенсионеры Татарстана все чаще стали искать подработку — спрос вырос на 30%

Фото: Максим Платонов

В Татарстане зафиксировали значительный рост интереса к подработке среди жителей разных возрастных категорий. Согласно исследованию «Авито Подработки», особенно заметно увеличилась активность граждан старшего возраста: у жителей 65 лет и старше интерес к частичной занятости вырос на 130%.

Среди жителей 45—64 лет рост составил 83%, а у возрастной группы 35—44 лет — 32%. Даже молодежь 25—34 лет проявила стабильный интерес к дополнительному заработку, показав рост в 11%.

Наиболее активными в поиске подработки остаются молодые люди 18—24 лет — 67% представителей этой возрастной группы планируют подрабатывать. Популярными направлениями среди них стали:

курьерские услуги и доставка;

маркетинг, реклама и PR;

складская логистика;

розничная торговля;

общепит.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

По словам экспертов, подработка становится устойчивой формой занятости для россиян разных возрастов. Для молодежи важны гибкий график и возможность совмещать работу с учебой, а старшее поколение ценит возможность дополнительного заработка и близость места работы к дому.

— Прежде всего для поиска предложений рекомендуется использовать надежные job-платформы и общаться с заказчиком только внутри защищенного чата платформы. Если заказчик просит перейти в сторонний мессенджер или торопит с решением, требует прислать документы без предварительного обсуждения деталей, то стоит насторожиться, — порекомендовала директор департамента по доверию и безопасности «Авито» Наталья Юматова.

В современной трудовой истории существует уже множество определений разных форматов работы: удаленка, надомная работа, аутсорсинг, фриланс и т. д. И если в случае первых двух заключается трудовой договор (меняется лишь место и формат), то в случае других двух — это работа чаще всего без официального трудоустройства. Но есть одно «но»: аутсорсинг предполагает длительные трудовые взаимоотношения и зачастую работу целой командой, чего нет у фриланса. Так чем же тогда он отличается от подработки, что финансово стабильнее и какие самые популярные вакансии Татарстана для посменной работы — разбиралось «Реальное время».

Наталья Жирнова