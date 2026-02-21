На халяльное питание на все смены 2026 года в лагере «Сэлэт» выделили 41 млн рублей

На эту сумму будут кормить как детей и молодежь, так и сотрудников

Фото: Артем Дергунов

Молодежный центр «Сэлэт — Ак Барс», который находится в подчинении Минмола РТ, опубликовал тендер на организацию питания в лагере «Сэлэт». На эту сумму будут кормить как детей и молодежь, так и сотрудников.

Так, горячее питание по стандартам «Халяль» будет рассчитано на 31 тысячу детей и молодежи и почти на 3,5 тысячи сотрудников.

Общий контракт стоит 41 млн рублей и рассчитан до 31 января 2027 года, то есть как минимум до конца зимней смены лагеря.

Напомним, что более 1 млрд рублей должны получить учреждения Министерства спорта и Министерства по делам молодежи Татарстана до конца 2026 года. В списке учреждений — «Сэлэт — Ак Барс», который получит 86,6 млн рублей финансирования, в основном для проведения мероприятий.



Наталья Жирнова