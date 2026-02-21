Новости общества

Сергей Лавров выразил соболезнования Китаю в связи с трагедией на Байкале

17:44, 21.02.2026

При этом министр выразил надежду, что данный инцидент не окажет негативного влияния на развитие двусторонних туристических обменов между странами

Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил официальное послание своему китайскому коллеге Ван И в связи с гибелью китайских туристов на озере Байкал 20 февраля.

В своем послании глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что российские компетентные органы проводят всестороннее расследование происшествия. Пекин будет оперативно проинформирован о его результатах.

Сергей Лавров также выразил искренние соболезнования родственникам погибших туристов. При этом министр выразил надежду, что данный инцидент не окажет негативного влияния на развитие двусторонних туристических обменов между Россией и Китаем.

Напомним, что трагедия произошла возле мыса Хобой на Байкале, где под лед ушел УАЗ. В машине было восемь туристов из Китая и водитель, выжил только один пассажир, который смог выбраться из транспорта. По версии следствия, автомобиль попал в ледовый разлом шириной три метра.

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по двум статьям: ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).

Наталья Жирнова

