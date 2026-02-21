Сергей Лавров выразил соболезнования Китаю в связи с трагедией на Байкале

При этом министр выразил надежду, что данный инцидент не окажет негативного влияния на развитие двусторонних туристических обменов между странами

Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил официальное послание своему китайскому коллеге Ван И в связи с гибелью китайских туристов на озере Байкал 20 февраля.

В своем послании глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что российские компетентные органы проводят всестороннее расследование происшествия. Пекин будет оперативно проинформирован о его результатах.

Сергей Лавров также выразил искренние соболезнования родственникам погибших туристов. При этом министр выразил надежду, что данный инцидент не окажет негативного влияния на развитие двусторонних туристических обменов между Россией и Китаем.

Напомним, что трагедия произошла возле мыса Хобой на Байкале, где под лед ушел УАЗ. В машине было восемь туристов из Китая и водитель, выжил только один пассажир, который смог выбраться из транспорта. По версии следствия, автомобиль попал в ледовый разлом шириной три метра.

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по двум статьям: ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).



Наталья Жирнова