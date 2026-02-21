Казань не попала в число миллионников, где отмечается спрос на долгосрочную аренду

Наиболее значительный рост предложения зафиксирован в Екатеринбурге, Перми, Омске, Ростове-на-Дону и Челябинске

Фото: Динар Фатыхов

В крупных городах России наблюдается существенное изменение ситуации на рынке долгосрочной аренды жилья. По данным сервиса «Авито Недвижимость», количество предложений об аренде квартир увеличилось в большинстве городов-миллионников, за исключением Москвы и Краснодара.

Наиболее значительный рост предложения зафиксирован в Екатеринбурге (+86%), Перми (+63%), Омске (+37%), Ростове-на-Дону (+33%) и Челябинске (+32%). Казань в этот топ не попала. При этом в Москве отмечается незначительное снижение (-3%).

Средняя стоимость аренды по России составила 34,9 тысячи рублей в месяц, продемонстрировав небольшое снижение (-1%) по сравнению с прошлым годом. Наиболее доступными по стоимости аренды оказались квартиры в Воронеже (25,3 тысячи рублей), Челябинске (25,6 тысячи рублей), Краснодаре (27,5 тысячи рублей), Волгограде (28 тысяч рублей) и Омске (28,3 тысячи рублей).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В Казани ценник на «однушку» или студию составляет 30—34 тысячи рублей, на «двушку» — 42,4 тысячи, а «трешку» — 62,2 тысячи рублей.

При этом если в целом по стране наблюдается снижение спроса на долгосрочную аренду, то в Екатеринбурге зафиксирован рост на 9%, в Перми — на 6%. Наибольший спрос сохраняется на однокомнатные (56%) и двухкомнатные квартиры (34%), а также студии (20%).



Эксперты отмечают, что улучшение условий по ипотеке привело к перераспределению спроса из сегмента аренды в сегмент покупки жилья, особенно в Москве. При этом в других городах-миллионниках рынок аренды остается активным, а хорошие предложения находят арендаторов в течение нескольких часов.

Напомним, что аренда маленьких квартир в Челнах за год подорожала в 28 раз сильнее, чем в Казани.

Наталья Жирнова