Китаец Jetour и две квартиры: с бывшего экзаменатора ГАИ Казани спросят за активы в 13 миллионов

На момент подачи антикоррупционного иска главный ответчик успел устроиться преподавателем в КЮИ МВД

Большая часть оспариваемых активов находится в ЖК «Три богатыря». Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

В суде Казани зарегистрирован новый актикоррупционный иск. В ответчиках — начальник курса Казанского юридического института МВД, ранее служивший в ГАИ Казани старшим инспектором отделения по приему практической и теоретической части экзамена для водителей. Как выяснило «Реальное время», прокуратура хочет лишить Зиннура Хаярова и его родителей двух квартир, трех парковочных мест и китайского кроссовера. По данным одного из источников, несоответствие в официальных доходах и расходах семьи полицейского усмотрели в ходе расследования дела о сдаче «на права» за взятки.

От стажера в ДПС до начальника курса в КЮИ

С иском об обращении имущества в доход государства в суд обратился прокурор Приволжского района Артур Шарипов. 16 февраля его заявление приняли в Приволжском райсуде и уже на март назначили дату первого заседания.

В ответчиках — Зиннур Хаяров и его родители — Илдар и Гельшат Хаяровы. В качестве третьего лица привлечена супруга бывшего полицейского, действующая в интересах трех несовершеннолетних детей.

Как уточнили «Реальному времени» в пресс-службе суда, в качестве обеспечительных мер суд уже наложил арест на движимое имущество по иску — автомобиль.

Службу Зиннур Хаяров начинал в 2013-м стажером в батальоне ДПС республиканской Госавтоинспекции. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В открытых источниках Зиннур Хаяров упоминается в качестве сотрудника Казанского юридического института МВД РФ (далее — КЮИ) и как один из экзаменаторов по приему экзамена на водительские права. Претензии надзорного ведомства связаны с периодом его работы в Госавтоинспекции.

За плечами Зиннура Хаярова — больше десяти лет службы в правоохранительных органах. Он начинал в феврале 2013-го стажером в батальоне ДПС республиканской Госавтоинспекции, к осени 2016-го занял должность старшего инспектора взвода ДПС, успел поработать в штабной группе батальона ДПС, а в августе 2018-го получил перевод в ГАИ УВД Казани, где на протяжении года принимал практические экзамены на водительские права, а затем еще пять лет оценивал знание теории у кандидатов.

Экзаменатором в ГАИ Казани главный ответчик отработал шесть лет. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В КЮИ он перешел в конце 2024 года, а в октябре 2025-го занял должность начальника курса на факультете подготовки по программам высшего образования.

Один из источников «Реального времени» отмечает — состоятельностью семьи этого офицера прокуроры заинтересовались в ходе надзора за ходом расследования коррупционного уголовного дела. Его возбудили еще в августе 2025-го по признакам посредничества взяточничеству в крупном размере. Под прицел попали как раз сотрудники экзаменационного отдела ГАИ. Хаяров статуса подозреваемого — обвиняемого не получал. Однако в надзорном ведомстве провели процедуру контроля за доходами и расходами этого госслужащего. Итогом проверки стал гражданский иск.

Что включают требования на 13 миллионов?

Ни загородных вилл, ни яхт у этого полицейского нет. Все объекты иска находятся в столице Татарстана и практически по одному адресу — в ЖК «Три богатыря» на улице Мавлютова. К слову, на той же улице расположен Приволжский райсуд.

По мнению прокурора района, на поступления от зарплаты, пенсии и иные доходы Хаяровы-старшие просто не могли себе позволить приобрести две квартиры в указанном ЖК общей площадью 140 «квадратов» (56 и 84 кв. м соответственно) и еще три места под стоянку авто по тому же адресу (13,3 — 13,5 кв. м каждое), а кроме того — китайский кроссовер российской сборки Jetour Dashing 2024 года выпуска.

Общая стоимость этих активов оценена в 13 млн рублей. Все они оформлены на старших членов семьи.

Иск поступил на рассмотрение в Приволжский суд Казани. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

По версии истца, реальным владельцем вышеназванной недвижимости и авто является экс-экзаменатор ГАИ. Причем его официальные доходы, особенно с учетом трат многодетной семьи, тоже не дотягивали до нужной планки.

Примечательно, что МВД по Татарстану и МВД РФ к рассмотрению данного дела пока не привлекаются. По данным «Реального времени», свою антикоррупционную проверку по имуществу сотрудника там не проводили.

Разбираться в этом гражданском споре предстоит судье Наилю Марданову. В марте 2025-го он же удовлетворил иск прокуратуры к экс-начальнику казанского отдела полиции «Зареченский» Тарасу Дорошкевичу.

На счету судьи Наиля Марданова уже есть решение по антикоррупционному делу другого полицейского — полковника Тараса Дорошкевича. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Отметим, что сотрудники МВД в Татарстане уже не раз становились ответчиками по антикоррупционным искам. При этом самые весомые и объемные требования предъявлялись не к рядовым и высокопоставленным силовикам, а к главам муниципальных районов. Пока в рекордсменах по размеру удовлетворенных требований числятся бывший мэр Бугульмы Линар Закиров (115 млн рублей) и экс-глава казанского КирМоса Сергей Миронов (437 млн) с родней. Решения по обоим уже вступили в силу, причем по Закирову его одобрила и кассация, после чего Porsche Cayenne бывшего мэра выставили на торги. На рассмотрении казанского суда — иск на 651 млн к бывшему вице-премьеру Татарстана и экс-главе Актаныша Энгелю Фаттахову.