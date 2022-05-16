Правительство упростило ввоз в Россию электронных устройств

В 2022 году упростят правила ввоза в Россию компьютеров, планшетов, ноутбуков, смартфонов, микросхем и раций, об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.



Это решение должно обеспечить потребности внутреннего рынка и позволить избежать сбоев и остановок производств.

Отраслевые ассоциации наделят полномочиями по оформлению специальной разрешительной документации. Согласно новым правилам, изготовителям нужно будет обратиться с заявлением в Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России.

Системообразующим организациям ослабят таможенный контроль при ввозе средств криптографии — комплектующих для производства электронного оборудования и техники в промышленности.

Фото: wikipedia.org / Крылов Иван

В апреле правительство России решило увеличить срок действия новых заключений на подтверждение производства промышленной продукции на территории страны с одного года до трех лет. Процедура оформления будет переведена в электронный формат. Для этого будет использоваться Государственная информационная система промышленности.

Еще правительство решило упростить процедуру государственной регистрации медицинских изделий. Срок регистрации для отдельных медизделий сократили с 50 до 22 рабочих дней, а для других — до пяти рабочих дней. Предполагается, что решение позволит избежать дефицита медицинских изделий в стране.

Ранее Мишустин рассказал о подготовке нового пакета по поддержке экономики страны в условиях санкций, который включает в себя около 20 инициатив. Новые инициативы охватывают несколько сфер.

Маргарита Головатенко