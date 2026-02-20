Венгрия заблокировала кредит в €90 млрд ЕС для Украины

Принятие такого решения требует единогласной поддержки всех 27 членов Евросоюза

Венгрия заблокировала выделение Евросоюзом кредита Украине в размере €90 млрд, сообщает британская газета FinancialTimes со ссылкой на четыре источника. Возражение против выделения средств было выдвинуто 20 февраля постоянным представителем Венгрии при ЕС.

Принятие такого решения требует единогласной поддержки всех 27 членов Евросоюза. Речь идет о финансировании Киева на 2026—2027 годы: из €90 млрд планировалось направить на закупку вооружений €60 млрд, а €30 млрд — на бюджетные нужды страны. Финансирование было согласовано в декабре прошлого года после того, как Еврокомиссия не смогла реализовать план по экспроприации российских суверенных активов для финансирования боевых действий на Украине.

Страны ЕС должны привлечь эти средства в виде займа на финансовых рынках. Примечательно, что выплаты всех процентов по займу будут осуществлять сами государства Евросоюза. Возвращать кредит Украина будет только в случае получения «репараций» от России — причем, согласно формулировке ЕС, «в полном объеме».

Еще в декабре 2025 года против финансирования выступили Венгрия, Чехия и Словакия: они отказались участвовать в программе и платить проценты по кредиту. В результате решение было принято 24 странами ЕС по процедуре так называемого расширенного партнерства. Однако для оформления еврозайма Еврокомиссии необходимо формальное одобрение всех 27 государств Евросоюза.

Ситуация обострилась 27 января, когда Украина заблокировала поставки российской нефти в Венгрию и Словакию, сославшись на повреждение газопровода в результате российских ударов. Венгрия настаивает на возобновлении поставок, в том числе через «ремонт» газопровода, и требует от Еврокомиссии мер по обеспечению своей энергобезопасности.

Рената Валеева