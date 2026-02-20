Парковки Казани очистят от снега в ночное время — список адресов

Очистка начнется уже с 21:00 мск

Фото: Динар Фатыхов

В Казани в ночь с 20 на 21 февраля проведут уборку снега на муниципальных парковках города. Работы организуют поэтапно в ночное время, чтобы минимизировать помехи для автомобилистов. Комитет внешнего благоустройства города просит водителей заранее убрать транспортные средства с парковочных мест на период проведения работ.

Очистка начнется уже с 21:00. В промежутке с 21:00 до 23:00 снег уберут на платных парковках №128 на улице Яруллина, №150 на улице Восстания, а также в зоне №207 на улице Декабристов.



С 21:00 до 5:00 пройдет уборка на парковочных зонах №193 на улице Короленко, №406 на улице Адоратского, №211 на улице Восстания, зонах №195 и №215 на улице Бондаренко. Кроме того, снег очистят с парковок вдоль улиц Николая Ершова, Патриса Лумумбы и Гвардейской.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Более продолжительные работы, с 21:00 до 6:00, запланированы на ряде центральных улиц города. Под уборку попадут парковки:

на четной стороне улицы Бурхана Шахиди (от пересечения с улицей Тази Гиззата до пересечения с улицей Габдуллы Тукая) и на обеих сторонах той же улицы (от пересечения с улицей Чернышевского до пересечения с улицей Тази Гиззата);

на улице Габдуллы Тукая — как на четной стороне (вдоль торгового центра по адресу ул. Габдуллы Тукая, 2), так и на обеих сторонах (от пересечения с улицей Нурсултана Назарбаева до пересечения с улицей Тимер Юл);

вдоль улицы Дзержинского (в том числе со стороны парка «Черное озеро» и вдоль дома №16), на разных участках — от пересечения с улицей Чернышевского до ул. Лобачевского;

на нечетной стороне улицы Нариманова (от пересечения с улицей Тази Гиззата до пересечения с улицей Чернышевского);

на улице Островского (на обоих участках — от улицы Николаева до Хади Такташа и от Суконной до Нурсултана Назарбаева);

на улице Тази Гиззата (на разных отрезках — от Лево‑Булачной до Ямской, включая участки у улиц Гаяза Исхаки и Бурхана Шахиди).

График уборки парковочных мест доступен всем пользователям мобильного приложения «Горпарковки».

Рената Валеева