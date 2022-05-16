Михаил Глухов продлил контракт с «Ак Барсом» на один сезон

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»

34-летний нападающий казанского ХК «Ак Барс» Михаил Глухов продлил контракт с клубом. Соглашение с хоккеистом заключили на один сезон — до апреля 2023 года, сообщили в пресс-службе.

Форвард играет за «Ак Барс» с сезона 2014/15. В минувшем сезоне Глухов провел в составе казанцев 45 матчей, в которых набрал 7 (3+4) очков. Всего в клубе нападающий провел 425 матчей и набрал 102 (48+54) очка.

В мае 32-летний защитник Василий Токранов вновь стал игроком казанского ХК «Ак Барс». Контракт с хоккеистом подписан до конца сезона-2023/2024. Прошлый сезон Токранов провел в СКА, где сыграл восемь матчей и сделал одну передачу. Всего в КХЛ защитник сыграл 432 матча, набрав 136 (36+100) очков при показателе полезности +45.

Маргарита Головатенко