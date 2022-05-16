«Рубин» выкупил билеты на матч заключительного тура РПЛ и реализует их бесплатно

Казанский футбольный клуб «Рубин» выкупил все билеты на матч заключительного тура РПЛ против «Уфы» — их реализуют бесплатно среди болельщиков, сообщили в пресс-службе клуба.



— В этот тяжелейший момент команда как никогда нуждается в вашей поддержке — по этой причине тренерский штаб и футболисты «Рубина» приняли решение выкупить все билеты на матч. Приходите на стадион и поддержите ребят в важнейшем матче сезона — вместе мы сильнее! — сказано в сообщении клуба, адресованного болельщикам.

Вчера «Рубин» уступил «Уралу» в матче в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу команды из Екатеринбурга. Тренер «Рубина» Леонид Слуцкий назвал победу «Урала» заслуженной. Тренер отметил, что объективно у «Рубина» много проблем, в течение сезона клуб потерял многих игроков. Он назвал это уникальной ситуацией. Главные итоги поединка «Рубина» в Екатеринбурге — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко