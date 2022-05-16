КАМАЗ о партнерстве с заводом «Москвич»: «Это позволит сохранить и развить потенциалы автомобилестроения»

Фото: Максим Платонов

Руководитель пресс-службы ПАО «КАМАЗ» Олег Афанасьев прокомментировал заявление мэра Москвы Сергея Собянина о том, что челнинское предприятие станет основным технологическим партнером возрожденного Московского автомобильного завода «Москвич». Решение столичного градоначальника поддержали.

— Это позволит сохранить и развить научно-технический и кадровый потенциалы автомобилестроения в стране. В настоящий момент вопросы технологического сотрудничества находятся на стадии обсуждения, — рассказал Олег Афанасьев.

Он пообещал опубликовать официальное заявление КАМАЗа после того, как все обсуждения про проекту завершатся.

Фото: Максим Платонов

Сегодня утром стало известно, что доля группы Renault в АвтоВАЗе переходит в собственность РФ в лице НАМИ, завод «Рено Россия» — Москве. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на предприятии планируется производить автомобили под брендом «Москвич». В перспективе на заводе хотят выпускать электромобили.



Экономист Альберт Бикбов считает, что КАМАЗ может восстановить производство автомобилей «Москвич», которых остро не хватает на автомобильном рынке России. Он уверен, что челнинскому предприятию «вполне по силам возродить тот самый «народный» автомобиль, которого сейчас так остро не хватает для россиян».



Татьяна Демина