В Татарстане в апреле совершили более 9 тысяч сделок купли-продажи жилья

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане в апреле 2022 года совершили 9 031 сделку купли-продажи жилья, что на 36,4% меньше показателей марта, сообщает управление Росреестра по республике.



Из общего количества сделок в Казани зарегистрировали 2 931 договор, 2 074 из них — с использованием банковской ипотеки. Всего в Татарстане прошло 6 356 сделок по приобретению жилья в ипотеку.

В прошедшем месяце в регионе зарегистрировали 9 781 сделку купли-продажи земельных участков, из них 1 411 — в Казани.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Доля сделок на рынке жилья с привлечением заемных средств в Казани за апрель этого года выросла до 53,1%. Такой показатель стал одним из самых крупных в России.

Сегодня в мэрии Казани сообщили, что в городе проведут аукционные торги по реализации в собственность пяти объектов муниципальной недвижимости. Сейчас подготавливается актуальная техническая и кадастровая документация.

Маргарита Головатенко