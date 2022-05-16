В Татарстане к выходным похолодает — ожидаются ночные заморозки

Фото: Роман Хасаев

В Татарстане ближе к концу этой недели похолодает. По прогнозу Гидрометцентра республики, возможны заморозки.

Во вторник, 17 мая, в Татарстане сохранится циклонический тип погоды — пройдут кратковременные дожди, ночью — местами. В отдельных районах республики возможна гроза, при ней порывы ветра могут усилиться до 15—20 м/с. Ночью прогнозируется от +3 до +8 градусов, днем потеплеет до +12—17°С.

В среду и четверг, 18 и 19 мая, в Татарстане временами будут наблюдаться дожди. Днем 18 мая местами с грозой и сильным ветром порывами до 15—18 м/с. Ночью синоптики прогнозируют +3—8 градусов. Днем ожидается от +10 до +15 градусов.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу и субботу, 20 и 21 мая, в республике установится прохладная и дождливая погода. Ночью ожидается лишь +1—6 градусов, а местами на почве и воздухе возможны заморозки — температуры могут опуститься до -1 градуса. Днем потеплеет до +7—12°С.

Фото: Максим Платонов

Накануне, 15 мая, в Татарстане зафиксировали +17—20 градусов. В Гидрометцентре республики вчерашнюю погоду охарактеризовали как умеренно теплую. Наблюдались кратковременные дожди, днем местами с грозой и сильным ветром порывами до 15—16 м/с.

Минувшей ночью температуры составили +6—10 градусов. Сегодня, 16 мая, Татарстан находится под влиянием атмосферного фронта в неустойчивой воздушной массе. Местами наблюдаются дожди, в отдельных районах республики гроза. В полдень воздух прогрелся до +12—17 градусов.

Фото: Максим Платонов

Отметим, что первая половина мая в Казани выдалась достаточно прохладной. Вместе с этим отопительный сезон в городе завершился 28 апреля. Из-за похолодания его возобновлять не стали, как сделали это, например, власти Москвы.

— 25-й год работаю мэром. Люди не меняются. Мы стараемся подстраиваться. В апреле нас завалили жалобами отключить отопление. Сейчас говорят, что холодно. Есть четкие нормативы, когда отключать. Это не просто вентиль на кухне, — прокомментировал сегодня ситуацию мэр Казани Ильсур Метшин.

Татьяна Демина