Тренд на экономию: россияне сокращают расходы на подарки к гендерным праздникам

На подарках к 23 Февраля планируют сэкономить 38% россиян, а к 8 Марта — 40%

Фото: Реальное время

По данным исследования сервиса «RWB Исследования», в текущем году наблюдается существенное изменение потребительского поведения россиян при подготовке к праздникам 23 Февраля и 8 Марта. Более трети опрошенных планируют сократить расходы на подарки.

Так, общее число презентующих подарки на 23 Февраля снизилось с 70% до 60% по сравнению с прошлым годом. При этом 38% планирующих подарки намерены сэкономить: 18% оставят список получателей без изменений, но выберут более бюджетные варианты, а 17% сократят круг поздравляемых.

На подарки к 8 Марта число дарящих уменьшилось с 81% до 68%. Среди планирующих поздравления 40% собираются оптимизировать расходы. Примечательно, что мужчины проявляют большую готовность сохранять прежний уровень расходов по сравнению с женщинами (26% против 47%).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом на подарки для коллег россияне готовы выделять до 500 рублей, тогда как для близких планируют тратить от 500 до 3000 рублей на 23 Февраля и от 1000 до 3000 рублей на 8 Марта.

— При этом праздничная культура остается устойчивой: поздравляют прежде всего близких и чаще действуют по привычному сценарию. Особенно выделяются две тенденции: во-первых, 23 Февраля остается праздником, где активность женщин существенно выше, а во-вторых, 8 Марта все больше закрепляется как универсальная норма поздравления для всей аудитории, в которой мужчины демонстрируют наибольшую готовность сохранять или повышать расходы. На фоне осторожного потребления люди скорее оптимизируют бюджеты и выбор категорий, чем отказываются от подарков, а главным пространством для праздничных покупок становятся преимущественно маркетплейсы, — прокомментировали результаты опроса аналитики сервиса «RWB Исследования».

Напомним, что ранее казанцы планировали скромные траты на День святого Валентина.

Наталья Жирнова