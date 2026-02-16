Топовая локация, передовая инженерия, оптимальное соотношение цены и качества…

… и еще пять преимуществ покупки квартиры в ЖК «Феномен будущего»

Вскоре после старта продаж жилого комплекса «Феномен будущего», который возводится на перекрестке Гвардейской и Вознесенского тракта, этот ЖК вошел в топ самых продаваемых казанских новостроек. В октябре он занял второе место по количеству продаж, существенно обогнав серьезных конкурентов. На то есть минимум восемь причин. В «Реальном времени» — рассказ о преимуществах покупки квартиры в ЖК «Феномен будущего» (застройщик — ГК «Тектум-1»).

Как «Феномен будущего» всколыхнул рынок

В августе начались продажи в строящемся ЖК «Феномен будущего» на перекрестке Гвардейской и Вознесенского тракта. Жилой комплекс рассчитан на восемь домов из 12 секций, дома строятся на монолитном каркасе с кирпичными стенами и вентфасадами. Комплекс относится к комфорт-классу.

Уже через два месяца после старта продаж, несмотря на общее снижение покупательской активности к концу 2025 года, ЖК «Феномен будущего» стал вторым в рейтинге по продажам казанских новостроек. Этот рейтинг был построен по данным ресурса дом.рф, в нем учитывалось количество проданных за месяц квартир. «Феномен будущего» с серьезным запасом обошел проекты остальных татарстанских застройщиков: в нем за октябрь купили 84 квартиры, тогда как у ближайшей «группы преследователей» октябрьские продажи составили 64 и 62 квартиры, соответственно.

Анастасия Гизатова, эксперт по жилой недвижимости, руководительница АН «Счастливый дом», объясняет:

—Такой взлет этого жилого комплекса был для многих неожиданным, но если посмотреть на ситуацию логически, то ничего неожиданного здесь нет. В Казани осталось не так много локаций под многоквартирные дома, находящиеся близко к центру города, в давно обжитом районе, наполненном социальной инфраструктурой. Подобные локации можно пересчитать по пальцам, а если учитывать среднюю стоимость квартиры в ЖК «Феномен будущего», то это предложение становится еще более привлекательным. Положа руку на сердце, скажу, что в Казани за эту цену предлагается множество ЖК, расположенных менее удачно, да и спроектированных менее тщательно. Здесь же, помимо топовой локации, еще и топовое соотношение между ценой квадратного метра и качеством строительства. А с учетом того, что сейчас покупатели квартир особенно тщательно подходят к выбору и взвешивают каждый фактор, — неудивительно, что этот ЖК пользуется устойчивым спросом и хорошо распродается.

Теперь предлагаем предметно пройти по главным преимуществам ЖК «Феномен будущего», благодаря которым он привлекает внимание покупателей.

Преимущество №1: топовая локация

При прочих равных, покупатель всегда будет голосовать рублем за тот жилой комплекс, который находится в более выгодной локации. Место, выбранное для ЖК «Феномен будущего», по праву может быть названо топовым. Вблизи две крупные трассы —Вознесенский тракт и Аметьевская магистраль, это повышает транспортную доступность комплекса. Рядом остановки общественного транспорта и станция метро. До центра города около 10 минут езды, а вокруг — давно сложившийся, обжитой район.

Преимущество №2: обширная социальная инфраструктура

Этот пункт проистекает из первого. Анастасия Гизатова рассуждает:

—Сейчас, когда строится новый жилой комплекс в Казани и особенно в окрестностях, его будущие жильцы априори предполагают, что первые несколько лет у них не будет рядом ни школ, ни детских садов, ни поликлиник, ни транспорта, ни крупных магазинов. В случае «Феномена будущего» эта проблема не встает вообще. Рядом с ним несколько сильных казанских школ, есть и детские садики, и поликлиники. В этом, на мой взгляд, одно из главных преимуществ этого ЖК — отсутствие изначальной изоляции и все условия для комфортной жизни с первых дней нахождения здесь.

Более того, ГК «Тектум» еще перед началом строительства выкупил 1 гектар земли прямо внутри территории ЖК, отмежевал и передал городу под строительство детского сада на 340 мест. Среди жильцов первой очереди будет много молодых родителей — детский сад прямо в собственном дворе будет кстати.

Преимущество №3: комфортная цена квадратного метра

С учетом топовой локации, стоимость квартир в ЖК «Феномен будущего» можно назвать комфортной. Согласно данным Единого рейтинга застройщиков , студии в строящемся жилом комплексе стоят от 8,9 млн рублей (от 317,8 тысячи рублей за квадратный метр), цена однокомнатной квартиры площадью в 35,12 метра стартует от 9,3 млн рублей (от 265,14 тысячи рублей за «квадрат»). Комфортную 51-метровую двушку можно купить за 12,2 млн рублей (от 239,3 тысячи рублей за квадратный метр), а за трехкомнатную квартиру для большой семьи нужно будет заплатить от 12,5 млн рублей (227,9 тысячи рублей за «квадрат»).



При этом рынок казанской недвижимости знает и более высокие ценники за аналогичные проекты в менее привлекательных и удобных локациях.

Преимущество №4: 86 планировок квартир

Квартиру для себя каждый выбирает под собственный образ жизни. В «Феномене будущего» под каждый образ жизни найдется что-то подходящее и комфортное. Разработаны 86 планировок квартир, от 28-метровых студий до 81-метровых четырехкомнатных квартир. Есть квартиры с лоджиями и французским балконом, с мастер-спальнями, гардеробными и постирочными. С планировкой, похожей на ту, что была у ваших родителей в просторной «ленинградке», или созданной по последней минималистичной моде. Словом, на любой запрос.

Высота потолков в первых очередях проекта — 2,72 метра. На последнем этапе строительства в этом ЖК вырастет 100-метровая башня, архитектурная доминанта — в ней потолки будут трехметровые. Квартиры сдаются в отделке white box*.

Кстати, посмотреть квартиру можно не только приехав на объект лично, но и просто придя в отдел продаж. Там есть голографический стол, с помощью которого в VR-очках вы сможете «пройти» по выбранной квартире и посмотреть все ее детали. Причем как в предчистовой отделке, так и уже с мебелью. Пройтись по комнатам, выйти на лоджию и полюбоваться видами, представить, где будете гулять, как будете ходить каждый день на работу — все это можно увидеть в отделе продаж.

Преимущество №5: передовая инженерия

Представители застройщика во время презентации жилого комплекса отдельно акцентировали внимание на инженерных решениях, которые будут реализованы в этих домах. Жители не столкнутся с двумя главными проблемами казанских «многоквартирников»: летним отключением горячей воды и временными перекрытиями воды по стояку во время ремонта у соседа. Первая проблема снимается наличием собственной газовой котельной, а вторая — тем, что вся водопроводная разводка подходит к каждой квартире индивидуально, а не в общем стояке.

На каждом этаже спроектировано специальное помещение, в котором можно будет установить внешние блоки кондиционеров — их не придется выводить на фасад. Все коммуникации под кондиционеры выводятся заранее: собственнику квартиры останется только купить внешний и внутренний блоки.

Умные счетчики воды и электричества устанавливаются в местах общего пользования: жильцам не надо будет снимать показания и отправлять их в УК для расчетов.

Анастасия Гизатова отмечает:

— Приятно видеть, когда застройщик внимательно относится к системам комфорта в своем жилом комплексе. Он продумывает сценарии жизни, старается сделать свой комплекс современным и высокотехнологичным, и это добавляет очков его проекту. Я бы сказала, что это сегодня хороший тренд: когда ЖК комфорт-класса по наполнению мало чем уступают бизнес-классу. В хорошо продуманных жилых комплексах класс проекта выравнивается.

Преимущество №6: комфортный двор с озеленением и активностями для любого возраста

Двор будет обустроен на стилобате: этот тренд проектировщики поддержали, чтобы обеспечить необходимую приватность и безопасность. Фишкой проекта станут геопластика, ландшафтное озеленение и различные зоны отдыха под жильцов всех возрастов. Есть отдельные площадки для прогулок мам с самыми маленькими детьми, игровой комплекс для малышей постарше, уединенные беседки и тенистые тропинки для пожилых людей, воркаут-зоны для любителей держать форму, пространства для комфортного общения подростков, место для выгула собак и многое другое.

Для безопасности двор оснащается камерами видеонаблюдения, по всей площади предоставлен бесплатный для жильцов Wi-Fi.

Преимущество №7: крытая парковка с зарядными станциями

Пространство под стилобатом и первый подземный ярус займет парковка на 340 машин (для жильцов первой очереди ЖК). Она будет круглосуточно охраняться, оснащается высококлассной системой видеонаблюдения. А спуститься в нее можно будет прямо на лифте со своего этажа. Запроектированы расширенные машиноместа — такие пригодятся, если у вас есть мотоцикл или прицеп. Для электромобилей предусмотрено достаточное количество зарядных станций.

Преимущество №8: пятнадцатиминутный город

Жилой комплекс спроектирован так, чтобы у живущего в нем человека вообще не оставалось необходимости покидать его по каким-то ежедневным потребностям. На первой линии будущего ЖК будут и кафе, и рестораны, и пешеходный променад (он уже разработан и представит европейский динамичный архитектурный стиль). Здесь же застройщик планирует разместить магазины, аптеки, другие коммерческие организации первой необходимости. Вторая очередь проекта уже содержит в себе проект физкультурно-образовательного комплекса с бассейном.

Будущее уже близко: выдача ключей первой очереди планируется на 2029 год

Первая очередь ЖК«Феномен будущего» уже активно распродается. Это будет дом из трех секций переменной этажности (9, 17 и 25 этажей). Ключи выдать застройщик планирует не позднее начала 2029 года. В этой очереди будут 582 квартиры. В 2026 году начнутся продажи второй очереди.

Полное окончание всех очередей строительства запланировано на 2032 год.



