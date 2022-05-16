«КАМАЗу вполне по силам возродить «народный» автомобиль, которого остро не хватает»

КАМАЗ может восстановить производство автомобилей «Москвич», которых остро не хватает на автомобильном рынке России. Такого мнения придерживается экономист Альберт Бикбов.

Говоря о необходимости нового «народного» автомобиля, Бикбов указывает на то, что цена на новую «Ладу Гранта» в автосалонах начинается от одного миллиона рублей. В то же время доходы россиян не растут, да и вряд ли увеличатся в ближайшее время.

— Сегодня населению как воздух нужен предельно дешевый автомобиль, нужна вторая «Ока». Стоимостью не выше 400—500 тыс. руб. Разумеется, никто не будет выпускать сейчас копию «окушки», потому что много времени прошло и потребительские предпочтения уже определенным образом укоренились, — пишет Бикбов.

Альберт Бикбов. Фото: realnoevremya.ru (архив)

Для того чтобы автомобиль был максимально дешевым на рынке, он должен соответствовать нескольким критериям:

Отказаться от инжекторов в пользу простых карбюраторов;

Отказ от ABS, автоматических коробок передач и кондиционирования;

Бортовая электроника должна быть на минимуме.

Еще одним пунктом Бикбов отмечает развитие большой дилерской сети и развитый рынок запчастей, чтобы сделать сервисное обслуживание максимально дешевым для потребителя.

— КАМАЗу вполне по силам возродить тот самый «народный» автомобиль, которого сейчас так остро не хватает для россиян, — пишет Бикбов.

Вместе с этим Бикбов отмечает тот факт, что возможно проседание по безопасности. Но он предлагает вспомнить опыт «Оки», где ее не было вовсе.

Москвич АЗЛК-C3 «Меридиан» 1977 года. Фото: ru.wikipedia.org

— Государство могло бы стимулировать выход такой машины субсидированием для покупателей и целевым финансированием на разработку и доводку такой машины до промышленного производства, — предлагает Бикбов.

Сотрудничество по выпуску «Москвичей» поддерживают и на самом КАМАЗе.

— Мы поддерживаем решение мэра Москвы. Это позволит сохранить и развить научно-технический и кадровый потенциалы автомобилестроения в стране. В настоящий момент вопросы технологического сотрудничества находятся на стадии обсуждения. Когда они будут решены, мы выступим с официальным заявлением, — рассказал руководитель пресс-службы ПАО «КАМАЗ» Олег Афанасьев.



Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что завод «Рено» перейдет под управление муниципальных властей после продажи бизнеса компанией. Предполагается, что на производственных мощностях собираются восстановить производство автомобилей «Москвич». Основным технологическим партнером нового автозавода должно стать предприятие КАМАЗ.



Артем Гафаров