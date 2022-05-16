Путин: у России нет проблем с Финляндией и Швецией

У России нет проблем с Финляндией и Швецией. Вступление этих стран в НАТО не создает непосредственной угрозы, заявил российский президент Владимир Путин.

По его словам, российский ответ на вхождение данных государств в Североатлантический альянс будет исходить от расширения инфраструктуры НАТО, передает ТАСС.

Накануне стало известно, что Финляндия и Швеция приняли официальное решение о вступлении в НАТО. Например, глава финского МИД Пекка Хаависто сообщил, что страна может подать заявку на вступление в Североатлантический альянс в среду, 18 мая.

В субботу Путин заявил, что отказ Финляндии от политики нейтралитета может негативно сказаться на российско-финских отношениях. По его словам, никаких угроз для безопасности страны не существует.

Диана Жиленкова