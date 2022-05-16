Казанские рестораны «Макдоналдс» продолжат работу — источник «Реального времени»

В Казани не обсуждают возможное закрытие ресторанов «Макдоналдс». Такими данными с «Реальным временем» поделились сотрудники сети.

По информации наших источников, в Казани все заведения «Макдоналдс» работают по франшизе и принадлежат российским предпринимателям, поэтому решения американской компании на них прямо не влияют.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

О том, что сеть приостанавливает свою работу в России, стало известно в начале марта. Однако это не помешало ресторанам в Казани продолжить принимать клиентов. Тогда, как рассказали «Реальному времени» сотрудники, их тоже пугали возможным закрытием, но этого не произошло.

Не исключено, что часть заведений, которые открыты по франшизе, продолжат работать и после ухода с российского рынка американской компании. Также не исключается, что сеть «Макдоналдс» откроется в России под другим названием.

Татарстан оказался среди лидеров по незакрывшимся ресторанам «Макдоналдс». На территории республики продолжают работать все 29 заведений сети. Среди лидеров оказались Башкирия, Свердловская и Новосибирская области, в которых также не закрылся ни один ресторан.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Приостановка работы ряда западных брендов ресторанов в России, включая «Макдоналдс», станет трамплином для создания рынка национального фастфуда. Уже сейчас вырос спрос на национальную кухню — татарский эчпочмак, башкирский кыстыбый и якутскую оленину, считают эксперты.

Артем Гафаров