В казанском Кремле прокомментировали массированную атаку БПЛА на Татарстан
«Жертв и разрушений нет», — заявили в пресс-службе
— В результате слаженной работы всех служб удалость отразить атаку. Производственные процессы не остановлены. Жертв и разрушений нет. В целях безопасности все уличные мероприятия, подразумевающие скопление людей, в Казани на сегодня отменены. Просим всех относиться с пониманием и соблюдать меры безопасности, — заявили в пресс-службе раиса.
Напомним, что в Казани объявляли угрозу атаки БПЛА. На данный момент эта угроза действует еще в трех городах республики.
