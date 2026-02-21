Новости общества

В казанском Кремле прокомментировали массированную атаку БПЛА на Татарстан

13:25, 21.02.2026

«Жертв и разрушений нет», — заявили в пресс-службе

Фото: Максим Платонов

— В результате слаженной работы всех служб удалость отразить атаку. Производственные процессы не остановлены. Жертв и разрушений нет. В целях безопасности все уличные мероприятия, подразумевающие скопление людей, в Казани на сегодня отменены. Просим всех относиться с пониманием и соблюдать меры безопасности, — заявили в пресс-службе раиса.

Напомним, что в Казани объявляли угрозу атаки БПЛА. На данный момент эта угроза действует еще в трех городах республики.

Наталья Жирнова

Общество Татарстан

