В апреле этого года наибольший спрос на сотрудников в Татарстане наблюдался в сфере торговли

Фото: Максим Платонов

В апреле этого года на рынке труда Татарстана зафиксировано уменьшение активности у работодателей. При этом у соискателей она осталась на уровне аналогичного периода в прошлом году, сообщили «Реальному времени» в сервисе по поиску вакансий «Работа.ру».



Чаще всего сотрудников искали компании из сферы торговли — 67% вакансий от общего числа предложений о работе в апреле. Также высокую активность показывали организации из сферы услуг (9%), производства и агропрома (7%), транспорта и логистики (5%), строительства и недвижимости (3%), а также офисных служб (3%).

Фото: Работа.ру

Активность соискателей заметнее всего оказалась в сфере офисных служб и бизнес-услуг — 18% резюме от общего числа резюме. Кроме того, люди часто искали работу в сфере транспорта и логистики (11%), в сфере торговли (10%), в сфере маркетинга (8%), а также соискатели без опыта работы (8%).

Фото: Работа.ру

Согласно одному из мартовский исследований в Приволжском федеральном округе активность работодателей, выражаемая в количестве открытых вакансий, в период с 7 по 13 марта 2022 года снизилась на 11,4%. При этом активность соискателей увеличилась на 8,5%. Индекс сервиса по поиску работы hh.ru (соотношения количества активных резюме на одну вакансию) увеличился Татарстане с 3,6 до 4,5 резюме.

Максим Кокунин