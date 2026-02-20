Индекс промпроизводства Татарстана в 2025 году превзошел ожидания
Эксперты характеризуют прогноз развития промпроизводства в республике на 2026 год как «умеренный»
По итогам 2025 года российский индекс промышленного производства вырос до 101,3%, при этом Татарстан показал впечатляющий результат в 109,9%, оправдав ожидания Минпромторга республики. Тем не менее регион потерял четвертую позицию после Курганской и Калужской областей и Хабаровского края. Основным драйвером роста в республике выступила обрабатывающая промышленность, увеличившаяся на 16,4%, где особенно успешным оказалось производство электрооборудования (+18,4%). Однако не все отрасли показали положительную динамику, а при хороших годовых показателях помесячная динамика ИПП была нестабильна. Подробнее о причинах спуска на 5-е место, прогнозах на 2026 год и о том, кто в этом году будет чувствовать себя неплохо, — в материале «Реального времени».
Индекс промпроизводства 2025 года в Татарстане показал рост на 9,9%
По итогам года российский индекс промышленного производства в 2025 году по сравнению с 2024-м составил 101,3%, а в декабре 2025 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года — 103,7%. Такие данные привел в своем докладе «Социально-экономическое положение России» Росстат.
Согласно статданным по регионам страны, Татарстан завершил год с результатом ИПП в 109,9%. Это почти на 1% выше прогнозов Минпромторга республики в 109% и 5-й по величине результат среди всех регионов страны.
— По итогам 2025 года ожидаем выход на ИПП на уровне 109%, — сообщили «Реальному времени» в министерстве еще в сентябре. При этом некоторые эксперты прогнозировали, что индекс составит около 103% к 2024 году
Лидером за 2025-й в промышленном производстве страны с большим отрывом стала Курганская область, у которой общий рост к 2024 году составил 25,2%. Вторую строчку занял Хабаровский край — 18% роста за год. Третьей стала Калужская область — +15%. В топ-10 регионов не вошли Москва, Московская область и Санкт-Петербург. В столице и в Подмосковье за год зафиксировали рост +4 и +5,5% соответственно, а в Санкт Петербурге — +5,4%.
|Регион
|2025 год в % к 2024 году
|1.
|Курганская область
|+25,2%
|2.
|Хабаровский край
|+18%
|3.
|Калужская область
|+15%
|4.
|Кабардино-Балкария
+10,3%
|5.
|Татарстан
|+9,9%
6.
|Ингушетия
|+9,2%
|7.
|Новгородская область
|+9%
|8.
|Калининградская область
|+8,8%
|9.
|Приморский край
|+8,6%
|10.
|Тульская область
|+8,5%
В числе регионов-аутсайдеров на первом месте числится Северная Осетия, где ИПП ушел в минус почти на 20% за год — -19,2%. Немного выше результаты у Костромской области — -12% к году. На третьем месте находится Мурманская область — у нее -11,4% за 2025-й.
Примечательно, что по декабрьскому росту ИПП Татарстан не попал в топ-10, хотя в июле прошлого года регион показывал впечатляющий скачок на 17%. Тогда сектор обрабатывающих производств вырос на 30,2%, а среди отраслей наибольший рост показало производство лекарств и медицинских материалов — +88,7%. В ноябре сохранялся хороший темп роста промпроизводства — 11,6%. Была вероятность, что индекс промышленного производства поднимется до 112%, а поводом к тому стали как раз данные Росстата по динамике за 11 месяцев года.
Регион
Декабрь 2025 года в % к декабрю 2024 года
1.
Севастополь
+73,3%
2.
Приморский край
+35,4%
3.
Калмыкия
+26,3%
4.
Курганская область
+26,3%
5.
Калужская область
+25,8%
6.
Ингушетия
+21,5%
7.
Кировская область
+19,3%
8.
Хабаровский край
+19,2%
9.
Кабардино-Балкария
+19,1%
10.
Тульская область
+16%
Татарстан не удержал 4-е место
По данным Ольги Карпулевич, обрабатывающая промышленность стала ключевым драйвером роста промышленного производства в Татарстане, продемонстрировав увеличение на 16,4% в годовом выражении. Это позволило общему индексу промышленного производства превысить прогнозы. По данным Олега Коробченко, которые он озвучил на итоговой коллегии Минпромторга Татарстана, основной вклад в рост производства обеспечили обрабатывающие производства, связанные с государственным оборонным заказом.
И несмотря на то, что вплоть до ноября 2025 года регион шел по ИПП на четвертом месте, год закончился лишь пятой строчкой.
Промышленное производство достигло первого значительного пика в мае 2025 года, когда индекс промышленного производства (ИПП) вырос до 116,5% по сравнению с маем 2024 года. Последующие максимумы были зафиксированы в июле и сентябре, когда производство увеличилось на 117% относительно прошлогодних показателей.
Но внутри этой весьма оптимистичной цифры по году (9,9%) — существенная неоднородность динамики выпуска по отраслям, и здесь важно, насколько широк рост по отраслям и устойчив, отмечают эксперты. Большие темпы роста наблюдались в обрабатывающих отраслях, в то время как другие сектора отставали.
Так, в лидерах роста за год две отрасли из обрабатывающего сектора — производство электрооборудования (18,4%) и производство «прочих изделий» (18,8%). По данным Росстата, положительный вклад в динамику ИПП внесли также производство лекарственных средств и материалов (7,2%), химических веществ (3,1%), кокса и нефтепродуктов (2,2%), обработка древесины (5,2%), производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (5,6%). При этом более половины отраслей в 2025 г. сократили выпуск. В частности, в значительном минусе производство одежды (-25,3%), автотранспортных средств (-13,9%), мебели (-18,6%), прочей неметаллической минеральной продукции (стройматериалы) (-8,8%), резиновых и пластмассовых изделий (-8%).
— Вероятно, это отражает общероссийский спад в автопроме в прошлом году, а также охлаждение в строительном секторе на фоне высоких процентных ставок по рыночной ипотеке, завершения программы льготной безадресной ипотеки с июля 2024 года, и завершения в 2024 году ряда крупных проектов по строительству и реконструкции региональных автодорог, — отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.
Вместе с этим добыча полезных ископаемых по итогам года осталась в минусе на 0,9%, обеспечение электрической энергией, газом, паром и кондиционирование воздуха — на 2,4%, а водоснабжение, водоотведение и ликвидация загрязнений показала прирост лишь на 0,7%.
— Теперь на нефтедобычу продолжают влиять ограничения ОПЕК и валютный курс, а на нефтехимиков — обвал цен и падение спроса на полимеры, — рассказал Олег Коробченко.
«Отрасли, ориентированные на государственный спрос, могут и в этом году чувствовать себя неплохо»
Министр экономики России Максим Решетников 12 февраля спрогнозировал продолжение замедления российской экономики в первом полугодии 2026 года, при этом восстановление экономической активности ожидается не ранее конца 2026 года, а наиболее вероятный срок возвращения к росту — 2027 год. По оценкам экспертов, первое полугодие 2026 года может стать непростым периодом для промышленного сектора России. Данные мониторинга Банка России показывают, что оценки бизнес-климата и спроса предприятиями в феврале достигли минимальных значений с 2022 года.
— Ожидания заметно более умеренные: по официальному прогнозу на 2026 год [в Татарстане] ожидается прирост ИПП на 1,7%. Во многом темпы роста промпроизводства будут определяться доступностью финансирования, наличием квалифицированных кадров, объемом госзаказа, а также внешними ограничениями и уровнем спроса на ключевую продукцию республики. Большое влияние на динамику 2026 года также окажет инвестиционный цикл, входящий в фазу отдачи, — отметила Ольга Карпулевич.
Ситуация осложняется несколькими факторами: несмотря на снижение ключевой ставки Центрального банка, позитивные изменения в экономике проявляются с определенным отставанием. Дополнительное давление на предприятия оказывает повышение НДС, которое увеличивает производственные издержки и негативно влияет на покупательную способность потребителей, что, в свою очередь, отражается на уровне спроса.
— При этом отрасли, ориентированные на государственный спрос, могут и в этом году чувствовать себя неплохо. Для экспортеров ситуация существенно различается по отраслям, в том числе для нефтяников проблемы связаны с заметно снизившейся с конца прошлого года ценой российской экспортной нефти в сочетании с сильным рублем. Во втором полугодии 2026 года мы надеемся на некоторое оживление роста экономики по мере проявления эффекта от смягчения ДКП, — заключила Ольга Беленькая.
