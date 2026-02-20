Индекс промпроизводства Татарстана в 2025 году превзошел ожидания

Эксперты характеризуют прогноз развития промпроизводства в республике на 2026 год как «умеренный»

По итогам 2025 года российский индекс промышленного производства вырос до 101,3%, при этом Татарстан показал впечатляющий результат в 109,9%, оправдав ожидания Минпромторга республики. Тем не менее регион потерял четвертую позицию после Курганской и Калужской областей и Хабаровского края. Основным драйвером роста в республике выступила обрабатывающая промышленность, увеличившаяся на 16,4%, где особенно успешным оказалось производство электрооборудования (+18,4%). Однако не все отрасли показали положительную динамику, а при хороших годовых показателях помесячная динамика ИПП была нестабильна. Подробнее о причинах спуска на 5-е место, прогнозах на 2026 год и о том, кто в этом году будет чувствовать себя неплохо, — в материале «Реального времени».

Индекс промпроизводства 2025 года в Татарстане показал рост на 9,9%

По итогам года российский индекс промышленного производства в 2025 году по сравнению с 2024-м составил 101,3%, а в декабре 2025 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года — 103,7%. Такие данные привел в своем докладе «Социально-экономическое положение России» Росстат.

Согласно статданным по регионам страны, Татарстан завершил год с результатом ИПП в 109,9%. Это почти на 1% выше прогнозов Минпромторга республики в 109% и 5-й по величине результат среди всех регионов страны.

— По итогам 2025 года ожидаем выход на ИПП на уровне 109%, — сообщили «Реальному времени» в министерстве еще в сентябре. При этом некоторые эксперты прогнозировали, что индекс составит около 103% к 2024 году



Лидером за 2025-й в промышленном производстве страны с большим отрывом стала Курганская область, у которой общий рост к 2024 году составил 25,2%. Вторую строчку занял Хабаровский край — 18% роста за год. Третьей стала Калужская область — +15%. В топ-10 регионов не вошли Москва, Московская область и Санкт-Петербург. В столице и в Подмосковье за год зафиксировали рост +4 и +5,5% соответственно, а в Санкт Петербурге — +5,4%.

Регион 2025 год в % к 2024 году 1. Курганская область +25,2% 2. Хабаровский край +18% 3. Калужская область +15% 4. Кабардино-Балкария +10,3% 5. Татарстан +9,9% 6. Ингушетия +9,2% 7. Новгородская область +9% 8. Калининградская область +8,8% 9. Приморский край +8,6% 10. Тульская область +8,5%

В числе регионов-аутсайдеров на первом месте числится Северная Осетия, где ИПП ушел в минус почти на 20% за год — -19,2%. Немного выше результаты у Костромской области — -12% к году. На третьем месте находится Мурманская область — у нее -11,4% за 2025-й.

Примечательно, что по декабрьскому росту ИПП Татарстан не попал в топ-10, хотя в июле прошлого года регион показывал впечатляющий скачок на 17%. Тогда сектор обрабатывающих производств вырос на 30,2%, а среди отраслей наибольший рост показало производство лекарств и медицинских материалов — +88,7%. В ноябре сохранялся хороший темп роста промпроизводства — 11,6%. Была вероятность, что индекс промышленного производства поднимется до 112%, а поводом к тому стали как раз данные Росстата по динамике за 11 месяцев года.

— При сильном годовом тренде помесячная динамика ИПП в Татарстане в 2025 году шла «волнами» с подъемами и снижениями почти через месяц, поэтому и ноябрьский всплеск, и спокойный декабрь — также нормальные колебания внутри обычного для промышленности ритма. Декабрьское замедление после «высокого» ноября может объясняться прагматичными действиями предприятий по закрытию годовых планов, контрактов для того, чтобы «разгрузить» декабрь и подготовиться к следующему году, — заявила ведущий аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства «Эксперт РА» Ольга Карпулевич.

Регион Декабрь 2025 года в % к декабрю 2024 года 1. Севастополь +73,3% 2. Приморский край +35,4% 3. Калмыкия +26,3% 4. Курганская область +26,3% 5. Калужская область +25,8% 6. Ингушетия +21,5% 7. Кировская область +19,3% 8. Хабаровский край +19,2% 9. Кабардино-Балкария +19,1% 10. Тульская область +16%

Татарстан не удержал 4-е место

По данным Ольги Карпулевич, обрабатывающая промышленность стала ключевым драйвером роста промышленного производства в Татарстане, продемонстрировав увеличение на 16,4% в годовом выражении. Это позволило общему индексу промышленного производства превысить прогнозы. По данным Олега Коробченко, которые он озвучил на итоговой коллегии Минпромторга Татарстана, основной вклад в рост производства обеспечили обрабатывающие производства, связанные с государственным оборонным заказом.



И несмотря на то, что вплоть до ноября 2025 года регион шел по ИПП на четвертом месте, год закончился лишь пятой строчкой.

Промышленное производство достигло первого значительного пика в мае 2025 года, когда индекс промышленного производства (ИПП) вырос до 116,5% по сравнению с маем 2024 года. Последующие максимумы были зафиксированы в июле и сентябре, когда производство увеличилось на 117% относительно прошлогодних показателей.

Но внутри этой весьма оптимистичной цифры по году (9,9%) — существенная неоднородность динамики выпуска по отраслям, и здесь важно, насколько широк рост по отраслям и устойчив, отмечают эксперты. Большие темпы роста наблюдались в обрабатывающих отраслях, в то время как другие сектора отставали.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Так, в лидерах роста за год две отрасли из обрабатывающего сектора — производство электрооборудования (18,4%) и производство «прочих изделий» (18,8%). По данным Росстата, положительный вклад в динамику ИПП внесли также производство лекарственных средств и материалов (7,2%), химических веществ (3,1%), кокса и нефтепродуктов (2,2%), обработка древесины (5,2%), производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (5,6%). При этом более половины отраслей в 2025 г. сократили выпуск. В частности, в значительном минусе производство одежды (-25,3%), автотранспортных средств (-13,9%), мебели (-18,6%), прочей неметаллической минеральной продукции (стройматериалы) (-8,8%), резиновых и пластмассовых изделий (-8%).

— Вероятно, это отражает общероссийский спад в автопроме в прошлом году, а также охлаждение в строительном секторе на фоне высоких процентных ставок по рыночной ипотеке, завершения программы льготной безадресной ипотеки с июля 2024 года, и завершения в 2024 году ряда крупных проектов по строительству и реконструкции региональных автодорог, — отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Вместе с этим добыча полезных ископаемых по итогам года осталась в минусе на 0,9%, обеспечение электрической энергией, газом, паром и кондиционирование воздуха — на 2,4%, а водоснабжение, водоотведение и ликвидация загрязнений показала прирост лишь на 0,7%.

— Теперь на нефтедобычу продолжают влиять ограничения ОПЕК и валютный курс, а на нефтехимиков — обвал цен и падение спроса на полимеры, — рассказал Олег Коробченко.

«Отрасли, ориентированные на государственный спрос, могут и в этом году чувствовать себя неплохо»

Министр экономики России Максим Решетников 12 февраля спрогнозировал продолжение замедления российской экономики в первом полугодии 2026 года, при этом восстановление экономической активности ожидается не ранее конца 2026 года, а наиболее вероятный срок возвращения к росту — 2027 год. По оценкам экспертов, первое полугодие 2026 года может стать непростым периодом для промышленного сектора России. Данные мониторинга Банка России показывают, что оценки бизнес-климата и спроса предприятиями в феврале достигли минимальных значений с 2022 года.

— Ожидания заметно более умеренные: по официальному прогнозу на 2026 год [в Татарстане] ожидается прирост ИПП на 1,7%. Во многом темпы роста промпроизводства будут определяться доступностью финансирования, наличием квалифицированных кадров, объемом госзаказа, а также внешними ограничениями и уровнем спроса на ключевую продукцию республики. Большое влияние на динамику 2026 года также окажет инвестиционный цикл, входящий в фазу отдачи, — отметила Ольга Карпулевич.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Ситуация осложняется несколькими факторами: несмотря на снижение ключевой ставки Центрального банка, позитивные изменения в экономике проявляются с определенным отставанием. Дополнительное давление на предприятия оказывает повышение НДС, которое увеличивает производственные издержки и негативно влияет на покупательную способность потребителей, что, в свою очередь, отражается на уровне спроса.

— При этом отрасли, ориентированные на государственный спрос, могут и в этом году чувствовать себя неплохо. Для экспортеров ситуация существенно различается по отраслям, в том числе для нефтяников проблемы связаны с заметно снизившейся с конца прошлого года ценой российской экспортной нефти в сочетании с сильным рублем. Во втором полугодии 2026 года мы надеемся на некоторое оживление роста экономики по мере проявления эффекта от смягчения ДКП, — заключила Ольга Беленькая.

