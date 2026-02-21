Около 25 самолетов не могут вылететь из Казани из-за угрозы атаки БПЛА

Еще четыре рейса отменены

Фото: Мария Зверева

Около 25 самолетов не могут вылететь из Казани из-за угрозы атаки БПЛА. Это следует из данных на сайте онлайн-табло казанского аэропорта.

Ранее уже наблюдались задержки, но после введения угрозы атаки они стали массовыми.

Так, уже почти 11 часов не может вылететь самолет в Дубай, а вылет самолета в Кемерово перенесли с 0:25 мск на 18:00 мск.

Многие самолеты задерживаются на 4—5 часов, как, например самолеты в Санкт-Петербург или Стамбул, которые должны были вылететь в 8:25 мск и 10:10 мск соответственно. В Москву отменены уже четыре рейса.

Наталья Жирнова