McDonald's заявил об уходе с российского рынка

Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's сообщила об уходе с российского рынка. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на заявление корпорации.

В McDonald's рассказали, что в связи с принятым решением об уходе уже начали продажу бизнеса в России:

— После более чем 30 лет работы в стране корпорация McDonald's объявила о выходе с российского рынка и инициировала процесс продажи своего российского бизнеса, — сказано в сообщении.



Фото: realnoevremya.ru

Как рассказал источник ТАСС, McDonald's вернется на российский рынок уже в середине следующего месяца, но под новым брендом. Коллектив, сеть ресторанов и меню планируется сохранить.

McDonald's объявил о приостановке работы своих ресторанов в России в начале марта, спустя некоторое время после начала спецоперации на Украине. В сообщении компании указывалось, что она продолжит платить своим 62 тысячам сотрудников зарплату. В России насчитывается 850 ресторанов McDonald's.

В результате приостановки деятельности на территории России и Украины американская корпорация McDonald's понесла убытки в объеме $127 миллионов в первом квартале текущего года. $27 миллионов пришлись на аренду, услуги и зарплату сотрудников. Еще $100 миллионов потеряно из-за списания продуктов, которые могут испортиться из-за закрытия торговых точек.

Согласно одному из исследований, Татарстан был в числе регионов-лидеров по количеству работающих McDonald’s, после объявления компании о закрытии ресторанов. На территории республики работали все 29 ресторанов быстрого питания сети.

Маргарита Головатенко