Потеряли концентрацию и победную серию: «Ак Барс» вел в счете, но проиграл «Торпедо»

Нижегородцы взяли реванш за поражение недельной давности

«Ак Барс» проиграл в гостях «Торпедо» со счетом 2:3 в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Все решилось в буллитной серии, где хозяева оказались точнее. Только вот «барсы» по ходу встречи вели с преимуществом в две шайбы, а затем позволили нижегородцам догнать себя. Что случилось с «Ак Барсом», который прервал свою трехматчевую победную серию в чемпионате, — в материале «Реального времени».

Настрой «Торпедо» взять реванш

Трехматчевая победная серия «Ак Барса» началась с победы над «Торпедо» в Казани. В той игре нижегородцы вели по ходу встречи со счетом 2:0, но в итоге проиграли — 3:4, пропустив решающую шайбу в овертайме. Спустя неделю команда Алексея Исакова рвалась взять реванш за то обидное поражение.

Момент был выбран удачно. «Ак Барс» завершал непростую выездную серию, в которой поочередно победил «Авангард» (5:2) и «Ладу» (4:2). Те матчи забрали у подопечных Анвара Гатиятулина очень много сил. Поэтому в Нижнем Новгороде ожидалось выступление «барсов» на морально-волевых. Одним словом, идеально для соперника, жаждущего взять реванш.

В составе «Ак Барса» впервые за февраль появился Максим Арефьев. Сменщик Тимура Билялова редко получает возможность сыграть, но в этот раз основной вратарь казанцев «наелся» и остался в запасе. В целом, забегая вперед, можно сказать, что Арефьев подтвердил свой статус в команде. В нескольких эпизодах молодой голкипер выручил партнеров, а в пропущенных шайбах виноват был не он.

Также вернулся в состав капитан Алексей Марченко. Встречу в Тольятти защитник пропустил из-за небольшого повреждения. Против «Торпедо» тренерский штаб решил не рисковать и убрал Константина Лучевникова, который подменял капитана с «Ладой». В остальном изменений в составе «барсов» не было.

Тодд и Семенов сыграли лучше всех, но на буллитах «Торпедо» было точнее

Первый период прошел с ощутимым игровым перевесом «Торпедо». Хоккеисты хозяев раз за разом угрожали воротам Арефьева, но голкипер казанцев держался уверенно. У «Ак Барса» выделялась тройка Хмелевский — Семенов — Тодд. Двое последних в итоге и организовали единственный гол в первые 20 минут матча. Нэйтан Тодд из-за ворот выдал пас на пятачок, откуда Кирилл Семенов переправил шайбу в сетку — 1:0 в пользу гостей. В концовке периода они же могли удвоить счет, однако попытка получилась неудачной. В целом игра шла без длительных остановок, и чистые 20 минут уложились в реальные 27 минут.

Во втором периоде команды продолжили действовать в похожем темпе. Правда, теперь поинтереснее играл уже «Ак Барс». У «Торпедо» ничего не получалось в позиционной атаке, а казанцы неплохо подлавливали соперника на контратаках. Вновь лучше всех выглядело второе звено «барсов». Семенов и Тодд дважды выбегали один на один с вратарем, однако в обоих случаях канадец промахнулся. А вот один в ноль легионер был точен. Альберт Яруллин и Семенов красивой двухходовкой вывели Тодда на рандеву с вратарем, где форвард «Ак Барса» оказался победителем — 2:0.

При этом во второй двадцатиминутке команды два раза прерывали игру. Вначале шайба угодила в область шеи Дмитрия Шугаева, и вратарь мгновенно свалился на лед. Врачи не понадобились, голкипер сам поднялся на ноги и продолжил встречу. Практически сразу же чуть не свалилось оградительное стекло. Яруллин применил силовой прием против игрока хозяев — и техническим сотрудникам пришлось заняться починкой стеклянного элемента арены.

В середине третьего периода произошел решающий перелом в игре. «Торпедо» реализовало очередное в этом матче большинство и отыграло одну шайбу: Егор Соколов на пятачке поразил ворота — 2:1. Буквально тут же Максим Летунов сравнял счет, воспользовавшись нерасторопностью игроков «Ак Барса» перед своими воротами, — 2:2. На последних минутах казанцы не смогли реализовать «лишнего», и встреча перешла в овертайм.

В дополнительное время победителя выявить не удалось. Команды «ушли» на серию буллитов, где точнее оказались хозяева. Победный бросок остался за Владимиром Ткачевым — воспитанником казанского хоккея. Форвард «Торпедо» был единственным, кто реализовал буллит этим вечером и принес победу своей команде.

«А с чего должна быть расслабленность?»

«Ак Барс» не сумел справиться с «Торпедо» и прервал свою трехматчевую победную серию. Мы уже говорили ранее, что три победы подряд имели важное значение с психологической точки зрения. Команда Анвара Гатиятулина подтвердила на деле отсутствие долгосрочного кризиса. Однако на четвертую подряд игру сил и эмоций не хватило. В этом нет ничего плохого, но до плей-офф такую привычку нужно побороть.

Гатиятулин после матча говорил о нехватке концентрации. Но при этом не стал углубляться в причины подобного. У «барсов» было много моментов, чтобы избежать нервной концовки, в том числе пара выходов один на один с вратарем соперника. Свои опасные моменты команда не реализовала, как и попытку большинства. Последнее особенно удручает. «Ак Барс» с трудом разыгрывал «лишнего» и с «Ладой». А ведь они с «Торпедо» худшие при игре в меньшинстве в этом сезоне.

— Третий матч на выезде, играли рационально, хотя и у соперника было много активных отрезков. Справлялись с ними, хорошо выходили из зоны, с нашей стороны были хорошие контратаки с численным преимуществом. В один момент потеряли концентрацию, и две атаки перевернули ход матча. Расслабленность? А с чего должна быть расслабленность? На уровне КХЛ неуместно об этом рассуждать. Сейчас нет безусловных фаворитов — это видно по всем матчам, каждая игра проходит в упорной борьбе, — сказал Гатиятулин.

«Торпедо» — «Ак Барс» — 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 1:0)

Голы:

0:1 — Семенов (Тодд, Хмелевский, 06:56);

0:2 — Тодд (Семенов, Яруллин, 33:23);

1:2 — Соколов (Кручинин, Конюшков, 51:33, 5х4);

2:2 — Летунов (Фирстов, Науменков, 53:26);

3:2 — Ткачев (решающий буллит, 65:00).

Следующий матч «Ак Барс» проведет 25 февраля в Казани с «Ладой» в 19:30 по московскому времени. Пока казанцы продолжают идти на третьей строчке в Восточной конференции. Встреча с аутсайдером должна дать некоторую передышку. Однако не стоит забывать, что тольяттинцы приедут, точно как «торпедовцы», брать реванш за недавнее поражение.