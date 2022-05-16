В Татарстане в апреле выдача потребкредитов выросла на 21%

Фото: Максим Платонов (архив)

В апреле 2022 года татарстанцы оформили 21 001 потребительский кредит. Это на 21,1% больше, чем в предыдущем месяце, когда их число составило 17 344, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй.

Татарстан занял четвертую строчку по количеству выданных в апреле потребкредитов среди 30 регионов-лидеров в этом виде розничного кредитования. Первое место у Москвы, где в апреле их число, по сравнению с мартом, выросло на 33,1%, достигнув 29 694. Вторую строчку с 25 096 потребительскими кредитами заняла Московская область (+38,8%), третью — Башкирия — 24 803 потребкредита (+15,3%).

— В целом нынешняя ситуация с выдачей потребкредитов схожа с «карантинными» апрелем — маем 2020 года, с тенденцией к некоторому постепенному восстановлению после первого шока санкций. При этом достаточно существенный рост выдачи потребкредитов в апреле по сравнению с мартом объясняется эффектом «низкой базы». Напомним, что по сравнению с «досанкционным» февралем в марте выдача сократилась сразу на 61,1%, — рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Наибольшую динамику роста выдачи потребкредитов в апреле зафиксировали в Тюменской области, где показатель увеличился на 42,3%. Ее также продемонстрировали Челябинская (+40,6%), Московская (+38,8%), Ленинградская (+37,6%) и Оренбургская (+37,6%) области.

Фото: Максим Платонов (архив)

По данным 4 тысяч кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в апреле 2022 года выдано 580 тысяч потребительских кредитов. Это на 30,9% больше по сравнению с мартом, когда их количество составило 440 тысяч.

Как рассказывали в НБКИ, в марте 2022 года в Татарстане выдали 17,1 тысячи потребительских кредитов, что на 55,4% меньше по сравнению с февралем (38,4 тысячи). Средний размер потребкредита в начале весны составил 132 565 рублей. По сравнению с февралем 2022 года он обрушился на 45,9% — в конце зимы его сумма оценивалась в 245 005 рублей.

Татьяна Демина