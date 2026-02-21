Венгрия обвинила Украину в политическом давлении через блокировку нефтяного транзита

Если украинская блокада продлится, Венгрия откажется помогать Киеву финансово и военно

Премьер-министр Виктор Орбан назвал причину остановки поставок нефти из России через трубопровод «Дружба»: Украина пытается оказать политическое влияние на Венгрию и Словакию, провоцируя энергетический кризис. Между тем венгерская сторона уверена, что остановка связана не с технической неисправностью трубы, а с намерением помешать функционированию нынешнего правительства Венгрии перед выборами в апреле.

Орбан подчеркнул, что такие действия нарушают соглашение между Украиной и ЕС, запрещающее шаги, угрожающие энергоснабжению стран союза. Если украинская блокада продлится, Венгрия откажется помогать Киеву финансово и военно, перестанет поставлять дизель и электроэнергию, а также заблокирует возможный кредит Украине на сумму около 90 миллиардов евро.

Тем временем Венгрия ищет альтернативные пути доставки российской нефти. Она обратилась к Хорватии с просьбой обеспечить доставку топлива морским транспортом через местный порт Омишаль. Такой способ, считают венгры, соответствует европейским нормам, так как раньше обе страны были освобождены от санкций на покупку российской нефти, перевозимой по трубопроводу.

Ранее Украина вновь перенесла срок возобновления транзита нефти в Словакию по нефтепроводу «Дружба».



Наталья Жирнова