В Амурской области обнаружили упавший вертолет с телами погибших

В Ромненском округе объявлен трехдневный траур, а происшествие классифицируется как катастрофа

В Ромненском округе Амурской области обнаружено место крушения частного вертолета Robinson R44, пропавшего ранее с радаров. В результате авиакатастрофы погибли три человека, сообщает администрация округа.

Трагедия произошла днем 21 февраля в лесистой местности. На месте крушения были обнаружены обгоревший фюзеляж воздушного судна и тела трех погибших.

Администрация округа объявила о начале трехдневного траура. В этот период в Ромненском округе будут отменены все запланированные праздничные мероприятия. Власти выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе.

Ведется расследование причин крушения вертолета.

— Росавиация классифицировала произошедшее событие как катастрофу. Расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Дальневосточного МТУ Росавиации, — заявили в Росавиации.

