За 16 лет работы казанский метрополитен перевез почти 340 миллионов пассажиров

Казанский метрополитен за 16 лет работы перевез 339,9 млн человек, сообщили в пресс-службе мэрии города.



Первый участок «Кремлевская» — «Горки» открылся 27 августа 2005 года и состоял из пяти станций. Сейчас система казанского метро состоит из линии длиной 16,8 км с 11 станциями.

За смену выполняется девять кругов — это 18 заездов от одной конечной станции до другой.

Фото: realnoevremya.ru

Известно, что в строительство первого участка второй линии казанского метрополитена от станции с рабочим названием «Фучика» до станции «Сахарова» вложат еще 600 млн рублей.

Маргарита Головатенко