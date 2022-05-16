Роберт Гарипов перешел на должность куратора общественных проектов в департаменте президента Татарстана

Фото: пресс-служба Нижнекамского района Татарстана

Роберт Гарипов ушел на повышение и занял должность куратора общественных проектов в департаменте президента Татарстана. Ранее он был на должности директора Дирекции парков и скверов.

Роберт Гарипов родился 23 апреля 1984 года в Нижнекамске. В 2006 году окончил Казанский юридический институт Министерства внутренних дел России по специальности «юриспруденция», в 2012 году окончил Казанский (Приволжский) федеральный университет по «менеджменту организации». в 2014 году окончил РАНХиГС, «специалист по государственному и муниципальному управлению (MPA)», в 2019-м — Московскую школу управления «Сколково» по специальности «мастер делового администрирования (EMBA)».

С 2001 по 2006 годы проходил службу в ОВД, в 2007 году был ведущим специалистом учебно-спортивного отдела, отдела по проведению спортивных мероприятий Комитета физической культуры и спорта исполкома Казани. В 2007—2010 годах занимал должность главного специалиста отдела протокола организационного управления, был начальником отдела инвестиционной политики и инновационной деятельности комитета экономического развития аппарата мэрии. Затем до 2018 года руководил аппаратом Совета Нижнекамского района Татарстана. Еще в течение года, до 2019-го, был первым заместителем главы администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани.

Фото: kzn.ru



С 2019 по 2021 год был главой префектуры «Старый город», с 1 марта 2021 года — директором МБУ «Дирекция парков и скверов Казани». Имеет классный чин «действительный муниципальный советник 1 класса». Женат, воспитывает троих детей.

Награжден почетной грамотой исполкома Казани, благодарственным письмом главы Нижнекамского района, медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», медалью «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в Казани», Благодарностью Кабинета министров РТ, Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли РТ, медалью «За заслуги в развитии местного самоуправления в РТ».

Маргарита Головатенко