«Известия»: рестораны «Макдоналдс» в России могут открыться под другим названием

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Рестораны сети «Макдоналдс» в России могут открыться под другими названиями. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственные источники.

По их информации, сейчас в компании еще не приняли соответствующего решения, но собираются сделать это в ближайшее время. Отмечается, что таким образом американская сеть собирается сохранить средства, вложенные в бизнес в России.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По данным американской корпорации, временная приостановка бизнеса в России принесла компании убытков на $127 миллионов за I квартал текущего года.

О временном уходе из России «Макдоналдс» объявил в начале марта 2022 года. Такое решение связано с проведением специальной операции на Украине. Изначально сообщалось, что закроются все 850 заведений сети, однако позже стало понятно, что рестораны по франшизе продолжают работать.

Татарстан оказался среди лидеров по незакрывшимся ресторанам «Макдоналдс». На территории республики продолжают работать все 29 заведений сети. Среди лидеров оказались Башкирия, Свердловская и Новосибирская области, в которых также не закрылся ни один ресторан.

Артем Гафаров