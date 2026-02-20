Чешские паралимпийцы бойкотируют церемонию открытия Игр‑2026 из‑за участия россиян

Они пройдут с 6 по 15 марта в Италии

Паралимпийский комитет Чехии объявил, что чешские спортсмены не примут участия в церемонии открытия зимних Паралимпийских игр 2026 года в Италии. Решение связано с допуском российских спортсменов к соревнованиям после снятия ряда ограничений, пишет ТАСС.

Представители Чехии не будут присутствовать на открытии Игр в Вероне, в Кортина‑д’Ампеццо не появится знаменосец чешской команды, а запланированные видеообращения чешских паралимпийцев, которые должны были быть показаны в ходе церемонии, сниматься не будут.

Зимние Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта в Италии. Церемония открытия запланирована в Вероне, а основная часть соревнований состоится в Кортина‑д’Ампеццо — известном горнолыжном курорте, который уже принимал зимние Олимпийские игры 1956 года и совместно с Миланом примет зимнюю Олимпиаду 2026‑го.

На Игры получили двусторонние приглашения шесть российских спортсменов. В числе участников:

в соревнованиях по горнолыжному спорту — трехкратный чемпион Паралимпийских игр Алексей Бугаев и двукратная чемпионка мира Варвара Ворончихина;

в лыжных гонках — многократный чемпион мира Иван Голубков, а также призер чемпионата мира Анастасия Багиян с лидером Сергеем Синякиным;

в парасноуборде — Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер.

Российские атлеты выступят с национальной символикой.



Рената Валеева