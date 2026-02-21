Новости общества

Минниханов поздравил татарстанцев с Международным днем родного языка

09:36, 21.02.2026

«В многонациональном Татарстане каждый язык — целый мир и предмет особой заботы государства», — заявил раис республики

Фото: Динар Фатыхов

Рустам Минниханов поздравил в своем телеграм-канале татарстанцев с Международным днем родного языка.

— В многонациональном Татарстане каждый язык — целый мир и предмет особой заботы государства, — заявил раис республики.

Он также отметил, что многообразие языков и культур — единая страна и общность духовно-нравственных ценностей.

Ранее в архиве Оренбуржья обнаружили рукописный документ юного Мусы Джалиля.

Наталья Жирнова

