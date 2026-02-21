Минниханов поздравил татарстанцев с Международным днем родного языка
«В многонациональном Татарстане каждый язык — целый мир и предмет особой заботы государства», — заявил раис республики
Рустам Минниханов поздравил в своем телеграм-канале татарстанцев с Международным днем родного языка.
— В многонациональном Татарстане каждый язык — целый мир и предмет особой заботы государства, — заявил раис республики.
Он также отметил, что многообразие языков и культур — единая страна и общность духовно-нравственных ценностей.
