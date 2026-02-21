Минниханов поручил решить проблему вывоза мусора, возникшую из-за снежных заносов

Особое внимание будет уделено работе управляющих компаний и других ответственных организаций

Фото: Максим Платонов

В Татарстане наблюдается серьезное ухудшение ситуации с вывозом твердых бытовых отходов из-за обильных снегопадов. За последние три недели количество жалоб от жителей значительно выросло.

По данным мониторинга, с 30 января по 5 февраля было зарегистрировано 277 обращений граждан. Однако уже на следующей неделе, с 13 по 19 февраля, количество жалоб увеличилось более чем вдвое — до 668 обращений. При этом наибольшее число обращений поступило от жителей Казани.

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил принять срочные меры по нормализации ситуации с вывозом ТБО.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В рамках решения проблемы глава республики дал ряд конкретных поручений: Минстрою совместно с Госжилинспекцией и главами муниципальных образований необходимо обеспечить приведение контейнерных площадок и подъездов к ним в нормативное состояние. Особое внимание будет уделено работе управляющих компаний и других ответственных организаций.

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин призвал усилить борьбу с так называемыми серыми возчиками, которые вываливают строительный мусор, нарушая закон.



Наталья Жирнова