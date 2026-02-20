«Ак Барс» едва не проиграл аутсайдеру КХЛ: «Лада» упиралась, но не дожала

«Барсы» одержали третью победу подряд в чемпионате

«Ак Барс» с большим трудом обыграл в гостях «Ладу» со счетом 4:2 в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра сложилась для казанцев сложной, несмотря на статус аутсайдера у соперника. Почему матч стал настоящим испытанием для команды Анвара Гатиятулина — читайте в материале «Реального времени».

Почему аутсайдер Запада — сложный соперник

После важнейшего матча с «Авангардом» (5:2) команде Анвара Гатиятулина предстояло сразиться с аутсайдером лиги. На этой неделе «Лада» стала первым клубом, лишившимся шансов выйти в плей-офф в нынешнем сезоне. Тольяттинцы набрали 41 очко в 58 матчах и теперь просто доигрывают чемпионат.

Такой соперник таит в себе некоторую опасность. Прежде всего заведомо сильной команде непросто морально собираться на подобные игры. К тому же игроки таких клубов продолжают выкладываться по полной, играя на свой будущий контракт. Станешь лучшим среди худших — могут позвать в более амбициозные проекты.

Возможно, поэтому Анвар Гатиятулин не стал вносить кардинальные изменения в победный состав. По сравнению с матчем с «Авангардом» тренерский штаб произвел всего одну замену. Вместо травмированного капитана Алексея Марченко в обороне вышел Константин Лучевников. А с капитанской нашивкой впервые в сезоне появился Михаил Фисенко, который еще в прошлом году выступал в «Ладе».

Больше всего обсуждений перед матчем было вокруг вратарской позиции «Ак Барса». Казалось логичным, что после тяжелой игры в Омске, тренеры дадут отдых Тимуру Билялову. Тем более его сменщику Максиму Арефьеву тоже нужна игровая практика. Но с первых минут на льду игру начал Билялов, который в итоге серьезно подтащил команду в сложные отрезки встречи в Тольятти.

«Лада» превзошла себя, но дожать «Ак Барс» не смогла

Начало матча осталось за хозяевами. Что примечательно, тольяттинцы отличились в большинстве. Этот компонент — не лучший у «Лады», команда идет предпоследней по реализации «лишнего» в сезоне. Однако в этот раз на 7-й минуте с передач Андрея Чивилева и Алекса Коттона нападающий Тайлер Граовац поразил ворота Билялова — 1:0 в пользу хозяев.

После пропущенного гола казанцы пришли в себя. «Барсы» перехватили инициативу и закрутили круговерти возле ворот Александра Трушкова. Вратарь держался, но на 12-й минуте Дмитрий Яшкин заставил его капитулировать — 1:1. Тут же мог забить Райли Савчук, бросок которого пришелся в перекладину. На этом игра успокоилась ровно до перерыва.

В целом команды играли на равных. Во втором периоде «Ак Барс» продолжил давить, а «Лада» отвечала на контратаках. Так соперники и обменялись голами. «Барсы» забили после красивой двухходовки Кирилла Семенова и Нэйтана Тодда, который замкнул комбинацию — 2:1. А хозяева забили в меньшинстве — Савчук обокрал защитника и в быстром отрыве переиграл Билялова — 2:2.

В третьем периоде долгое время «Лада» пыталась выйти вперед. Атаки тольяттинцев останавливались Биляловым, который выдал парочку великолепных спасений. Только вот сил дожать соперника в концовке у них не осталось. За две минуты до финальной сирены Нэйтан Тодд оформил дубль, подставив клюшку под дальний наброс, — 3:2. «Лада» сняла вратаря в угоду шестому полевому игроку, но лишь пропустила четвертую шайбу в пустые ворота — 4:2.

«Было многовато брака»

Как и предполагалось изначально, игра с аутсайдером чемпионата стала большим испытанием для «Ак Барса». Хоккеисты оказались не готовы морально, оставив все эмоции в Омске после победы над «Авангардом». Понять их можно, но команда едва не оступилась там, где нельзя терять очки.

Проблемы признал и Гатиятулин, хотя не стал напрямую говорить о недонастрое на «Ладу». Тренер тактично списал все проблемы на брак, которого, по его версии, было чересчур много. Также не обошли стороной плохую (а точнее сказать, нулевую) реализацию большинства. Это особенно настораживает с учетом того, что при игре в меньшинстве «Лада» — худшая команда чемпионата.

— Важно было выйти с полной концентрацией — предыдущий матч был эмоциональным, поэтому нужно было подготовиться к сегодняшней игре. В принципе неплохо играли, но при владении шайбой было многовато брака. Но в целом это хорошая командная победа, взяли два очка. Достаточно брака было и в большинстве, и в равных составах. Создавали моменты, но недостаточно, чтобы забить гол. Будем это поправлять, все через работу. Большинство — один из важных компонентов, над которым мы работаем, — сказал Гатиятулин.

«Лада» — «Ак Барс» — 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

Голы:

1:0 — Граовац (Коттон, Чивилев, 06:43, 5х4);

1:1 — Яшкин (Фисенко, Яруллин, 12:17);

1:2 — Тодд (Семенов, Бардин, 24:37);

2:2 — Савчук (28:31, 4х5);

2:3 — Тодд (Лямкин, Фисенко, 57:48);

2:4 — Барабанов.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 21 февраля в Нижнем Новгороде с «Торпедо» в 17.00 по московскому времени. Пока же у команды Гатиятулина сложилась серия из трех подряд побед в чемпионате. Успеют ли казанцы обогнать «Авангард», оторвавшийся на пять очков? Впрочем, как минимум на день отрыв останется в три балла.