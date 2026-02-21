Путин подписал закон об обязательном отключении связи по требованию ФСБ

Изначально законопроект предусматривал необходимость реагирования операторов на запросы ФСБ, однако ко второму чтению формулировка была изменена на «требование»

Владимир Путин утвердил закон, закрепляющий новые обязанности операторов связи. Согласно документу, операторы обязаны выполнять требования ФСБ об отключении связи в определенных случаях.

Закон вносит изменения в действующее законодательство «О связи». Важным аспектом нововведений стало то, что операторы не будут нести ответственность за перебои в работе сети, если они связаны с выполнением требований ФСБ об отключении.

Конкретные случаи, при которых возможно отключение связи, будут определены в нормативных актах, которые издаст президент. При этом изначально законопроект предусматривал необходимость реагирования операторов на запросы ФСБ, однако ко второму чтению формулировка была изменена на более категоричную — «требование».

Напомним, что треть звонков в России поступает без идентификации отправителя, несмотря на закон.

Наталья Жирнова