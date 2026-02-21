Новости технологий

Путин подписал закон об обязательном отключении связи по требованию ФСБ

09:43, 21.02.2026

Изначально законопроект предусматривал необходимость реагирования операторов на запросы ФСБ, однако ко второму чтению формулировка была изменена на «требование»

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Владимир Путин утвердил закон, закрепляющий новые обязанности операторов связи. Согласно документу, операторы обязаны выполнять требования ФСБ об отключении связи в определенных случаях.

Закон вносит изменения в действующее законодательство «О связи». Важным аспектом нововведений стало то, что операторы не будут нести ответственность за перебои в работе сети, если они связаны с выполнением требований ФСБ об отключении.

Конкретные случаи, при которых возможно отключение связи, будут определены в нормативных актах, которые издаст президент. При этом изначально законопроект предусматривал необходимость реагирования операторов на запросы ФСБ, однако ко второму чтению формулировка была изменена на более категоричную — «требование».

Напомним, что треть звонков в России поступает без идентификации отправителя, несмотря на закон.

Наталья Жирнова

