Квартал у «Иске Таш»: без аквапарка и сквера

Разбираем подробности застройки вокруг мечети «Иске Таш» в Ново-Татарской слободе

Мечеть и торгово-развлекательный центр. Фото: Радиф Кашапов

Опубликованные, а затем удаленные в телеграм-канале главного архитектора Казани Ильсияр Тухватуллиной рендеры по территории между улицами Мажита Гафури и Меховщиков встревожили градозащитников. Между высотками, вдохновленными и татарской айдентикой Ново-Татарской слободы, и ее промышленным прошлым и настоящим, гордо возвышалась мечеть, в которой, если убрать некоторые вольности проектировщиков, можно было узнать мечеть «Иске Таш».

Аквапарк когда-нибудь исчезнет

Как удалось выяснить, жилую застройку на месте аквапарка и рядом планирует провести «Центр технической эксплуатации». Компания еще в марте 2024 года выкупила торгово-развлекательный комплекс на ул. Мазита Гафури, 46 — бывший корпус меховой фабрики, где сейчас расположены сменивший несколько названий аквапарк, игровой комплекс и ресторан.

На рендерах мечеть хорошо просматривается среди новостроек с преобладанием в цветовой гамме оттенков зеленого, есть обязательные татарские орнаменты. Видно, что на этих проектах застройки занимают территорию нынешней парковки, при этом рядом с мечетью (со стороны михраба — нише в стене мечети, указывающей направление на Мекку) и стоящими рядом остальными зданиями можно заметить дорогу, соединяющую две магистрали.

Это будет продолжение улицы Дулат-Али, в прошлом — 2-я Поперечно-Симбирская или

Куль урам, которая, к слову, раньше была еще длиннее, но оказалась затопленной во время строительства Куйбышевского водохранилища. Сейчас она продолжается в районе Новой Портовой, называясь ул. Габденнасыра Курсави, и также состоит из одноэтажных средовых «деревяшек».

Позади аквапарка, кстати, идет улица Эш урам, еще в 1980-е застроенная деревянными домами.

Здесь мы видим продолжение улицы Дулат-Али. взято с телеграм-канала Ильсияр Тухватуллиной

Слобода? Может, промышленный мега-кластер?

Говоря о памяти места, нельзя не отметить, что новые высотные объекты на рендере наследуют больше промышленную историю слободы, которая стартовала, конечно, отнюдь не в 1928 году, когда в Ново-Татарке появилась 1-я Казанская меховая фабрика.

Ведь возникшая в 1749 году Ново-Татарская слобода как минимум с XIX века была одним из промышленных центров Казани, где наряду с кустарными производствами работали фабрики-заводы Галикеева, Утямышева, Губайдуллина.

В архиве меховой фабрики сохранилось немало фотографий, показывающих плотную застройку вокруг мечети и на территории, где сейчас находится аквапарк. Странно было предположить, что на дорогой и востребованной земле Ново-Татарки появится аналогичная деревянная среда. Впрочем, у архитекторов еще есть возможность отразить и эту часть идентичности НТС.

А вот как раньше выглядела территория у мечети «Иске Таш». Где-то после 1970-х годов. предоставлено Ильей Евлампиевым

На парк и благоустройство нет денег

Помимо рендеров, которые рассматривали на заседании Межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях, в распоряжении редакции есть и рендеры начала 2025 года, на которых свои чаяния отразили священнослужители мечети «Иске Таш».

В конце декабря 2024 года в рамках федерального проекта «Историческая память» достаточно тихо завершили реставрацию мечети «Иске Таш», длившуюся с лета 2021 года, пообещав, что торжественно ее откроют на благоустроенной территории, с концепцией которой раис республики ознакомился осенью 2024-го. Вокруг мечети планировалось создать парк и выстроить необходимую инфраструктуру.

Мечеть 1802 года не просто стала краше снаружи, в ней, наконец, убрали все перегородки советского времени, когда здание использовали как школу и склад.

Проект благоустройства. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Как рассказывал тогда имам «Иске Таш» Надир хазрат Шаймуратов, в 2024-м разрабатывался проект благоустройства. Предполагалось, что вокруг мечети появится парк, а также кафе, административно-учебный корпус, помещения для омовений и прощания с усопшими.

В 2021-м это сделать не удалось еще и потому, что территория вокруг мечети также является охраняемой, так что кафе и прочее предлагали строить через дорогу, где и сейчас находится пустырь, а за ним высотки «1712», «Яналиф» и так далее.

В результате удалось уменьшить охраняемую территорию, условно говоря, необходимые здания можно теперь строить вдоль забора, рядом с парковкой аквапарка. На остальной части — парковка, зона отдыха, детская площадка.

Благоустройство предполагалось начать весной, но, как пояснил Шаймуратов, дальше обсуждения пожеланий дело не пошло. В Комитете по охране объектов культурного наследия подтвердили, что новых проектов по территории вокруг «Иске Таш» к ним не поступало.

В мечети ставят люстры. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

— Денег нет. Да, мечети восстанавливают за счет благотворителей, но у нас здесь община небольшая. К нам осенью приходил раис, спрашивал, чем можно помочь. Мы многое и сами сделали, я попросил помощи с освещением — прямо вот сегодня вешаем, наконец, люстры в молельных залах, — рассказал Шаймуратов.

Знает он и о планах сноса аквапарка с постройкой на его территории и прилегающих «квадратах» новых корпусов жилья:

— Нас в связи с этими планами собирали, но в ближайшее время этого ожидать не стоит.

Наконец, в Управлении архитекторы и градостроительства Казани успокоили: новым проектом действительно предусмотрено размещение жилой застройки на улице Мажита Гафури. Но проектирование ведется в границах земельного участка и не затрагивает прилегающий участок мечети «Иске Таш»: «Проектом предусмотрено сохранение видовых раскрытий объекта культурного наследия, создание променада с выходом к Волге. Проектное предложение учитывает предмет охраны исторического поселения, силуэт, модуль, масштаб, исторические габариты застройки и пропорции фасадов».