Shell прекратила продажу топлива на АЗС

Фото: Shell Russia

На автозаправках Shell перестали продавать топливо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

В компании заявили, что продажа топлива приостановлена на тех заправках, которые входят в сделку с «Лукойлом». Сейчас продолжают работать кафе и магазины. О том, когда будут закрыты и они, в компании не сообщили.

Вместе с этим, на сайте Shell говорится, что с 20 мая перестанет работать программа лояльности. Новые баллы получить уже нельзя, а потратить имеющиеся можно до окончания действия программы.

Между Shell и «Лукойлом» подписано соглашение о продаже российской компании фирмы «Шелл нефть», которая владеет 411 АЗС в России. В основном они расположены в Центральном и Северо-западном федеральном округах.

Фото: Shell Russia

Сделка должна быть завершена после того, как Федеральная антимонопольная служба даст свое одобрение. Не исключено, что это произойдет до конца 2022 года.

В Казани открыты 9 АЗС Shell, по одной есть в поселках Усады и Высокая Гора, а также две — на трассе М-7 возле города.

Сейчас розничная сеть Shell в России насчитывает 240 собственных АЗС, 171 автозаправку, которые работают по дилерским соглашениям, и еще 19 АЗС, которые работают по лицензионным соглашениям об использовании товарного знака. Последние не входят в сделку с «Лукойлом».

Кроме того, в конце апреля стало известно, что Shell начала выход из проекта «Сахалин — 2» по производству сжиженного природного газа.

Артем Гафаров