Новости промышленности

03:02 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Победное участие работников «ТАИФ-НК» в юбилейном конкурсе «Алабуга-Skills»

15:30, 11.02.2026

Нефтепереработчики вновь подтвердили звание одних из сильнейших в отрасли

Победное участие работников «ТАИФ-НК» в юбилейном конкурсе «Алабуга-Skills»
Фото: Артем Рябов

В Елабуге завершился отраслевой республиканский конкурс «Алабуга-Skills». В этом году в нем приняли участие 368 специалистов с 123 предприятий Татарстана, Самары, Нижегородской области, Башкортостана и Удмуртии.

По традиции родное предприятие представляли работники «ТАИФ-НК». Нефтепереработчики соревновались в девяти компетенциях и, как отметили эксперты «Алабуга-Skills», вновь дали фору конкурентам. В компетенции «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым штучным электродом» первое место занял Булат Насибуллин с НПЗ. В компетенции «Работы на токарных универсальных станках» вторым стал специалист КГПТО Артур Махмутов.

Реклама АО «ТАИФ-НК»

Интернет-газета «Реальное время»

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Промышленность Татарстан ТАИФ-НК

Новости партнеров

Читайте также

Новости промышленности

03:02 МСК Все новости
Новости раздела