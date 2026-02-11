Победное участие работников «ТАИФ-НК» в юбилейном конкурсе «Алабуга-Skills»
Нефтепереработчики вновь подтвердили звание одних из сильнейших в отрасли
В Елабуге завершился отраслевой республиканский конкурс «Алабуга-Skills». В этом году в нем приняли участие 368 специалистов с 123 предприятий Татарстана, Самары, Нижегородской области, Башкортостана и Удмуртии.
По традиции родное предприятие представляли работники «ТАИФ-НК». Нефтепереработчики соревновались в девяти компетенциях и, как отметили эксперты «Алабуга-Skills», вновь дали фору конкурентам. В компетенции «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым штучным электродом» первое место занял Булат Насибуллин с НПЗ. В компетенции «Работы на токарных универсальных станках» вторым стал специалист КГПТО Артур Махмутов.
