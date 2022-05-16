С 23 мая в Казани заработает цифровая платформа для уличных артистов

В Казани с 23 мая заработает цифровая платформа «Art-проспект», разработанная для уличных артистов, музыкантов и художников. Об этом сообщили в мэрии города.

Данная платформа позволяет бронировать время и место для выступления. Всего доступны 26 площадок, которые сопровождаются фотографиями с указанием размера места выбранной зоны. Уличный артист сможет выступить на одной площадке один раз в день, а в течение дня — на нескольких площадках в разное время. Продолжительность выступления на одной площадке составляет 3 часа.

Отмечается, что изначально у «Art-проспекта» были определены 35 мест, однако из этого списка исключили площадки для аниматоров, так как их деятельность является предпринимательской, а также площадки для оказания фотоуслуг с животными. В Управлении культуры рассказали, что этот вид деятельности не рекомендован ветеринарным надзором.

Фото: vk.com/ignatovpesni

Цифровая платформа дает возможность создать свой личный кабинет, в который артисты смогут загружать фотографии и видеозаписи своих выступлений. Для бронирования необходимо зарегистрироваться в «Art-проспекте» через систему ЕСИА. После авторизации артисту необходимо заполнить свой личный профиль, выбрать площадку и время. Там же он может отменить выступления.

Кроме того, пользователи сайта, выбрав указанное на карте место, могут увидеть расписание выступлений. Там же доступен фильтр по типу площадок: театральное выступление, музыка с оборудованием и без него, площадка для художников.

Представители уличной культуры рассказали о том, как они воспринимают появление цифровой платформы и регламентов для своих выступлений. По их словам, такое нововведение может негативно отразиться на уличном творчестве. Подробнее — в материале «Реального времени».

— Как можно регламентировать шарманщика? Я этого просто не представляю себе. Где этот дедушка должен регистрироваться? У него, наверное, и «Госуслуг»-то нет. А он же — изюминка Баумана, — отметила преподаватель художественного творчества Ирина Суходольская. — Для кого-то новые правила могут стать настоящим ударом.

Максим Кокунин