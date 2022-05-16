Сервис такси Gett прекратит свою работу в России 1 июня

Агрегатор такси Gett прекращает свою работу в России, сообщает «Интерфакс».

Водители такси, которые сотрудничали с компанией, получили сообщения о том, что 31 мая будет последним рабочим днем. После этого водители не смогут получать заказы на поездки. Отмечается, что Gett обещает выполнить все обязательства по поездкам, совершенным до конца месяца.

О том, что компания собирается уйти с российского рынка перевозок и доставки, Gett сообщила еще в марте. Россия обеспечивала порядка 17% валовой прибыли компании.

Фото: realnoevremya.ru

13 мая сервис каршеринга «Яндекс.Драйв» сообщил о завершении своей деятельности в Казани. Соответствующие сообщения получили его пользователи.

— В мае 2019-го мы завели здесь наши моторы, а в мае 2022-го мы их заглушаем. Спасибо вам лично за то, что были с нами (и на нас). Приезжайте в Москву, Петербург и Сочи, — говорится в сообщении.

Максим Кокунин