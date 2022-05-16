Российские активы группы Renault переходят в собственность государства

Фото: wikipedia.org / Alexander Migl

Российские активы группы Renault переходят в государственную собственность, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление Минпромторга.



Доля Renault в АвтоВАЗе переходит в собственность РФ в лице НАМИ, завод «Рено Россия» — Москве. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на заводе в собственности Москвы будут производить автомобили под брендом «Москвич». В перспективе на заводе планируется выпускать электромобили.

Сервисное обслуживание автомобилей Renault будет осуществлять АвтоВАЗ. Выпуск всей линейки отечественных автомобилей на заводах АвтоВАЗ продолжится.

Фото: wikipedia.org

После начала спецоперации России на Украине автоконцерны Renault, а еще Toyota, Lexus, BMW, Nissan, Mercedes-Benz, WAG (Volkswagen, Porsche, Audi, Skoda), Stellantis (владеет 14 брендами, среди которых Citroёn, Fiat, Opel и Peugeot), General Motors и другие объявляли о приостановке работы в России.

Маргарита Головатенко