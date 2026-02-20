Исследование: 63% пользователей ценят в ИИ экономию времени

Самым популярным нестандартным способом применения ИИ стал подбор оригинальных формулировок и стилистики писем

Большинство пользователей воспринимают ИИ не просто как технический инструмент, а как помощника в создании более живого, человечного и персонализированного тона писем. Об этом «Реальному времени» сообщили аналитики почты Mail совместно с Hi‑TechMail.

Согласно данным опроса, 63% респондентов отметили экономию времени как основной практический результат использования ИИ. При этом 29% считают, что технология значительно помогает в написании более живых и персонализированных писем. Еще 18% опрошенных указали на рост эффективности коммуникации, а столько же — на более креативный стиль деловой переписки.

Самым популярным нестандартным способом применения ИИ стал подбор оригинальных формулировок и стилистики писем: его отметили 54% участников исследования. На втором месте — автоматизация ответов на повторяющиеся вопросы (16% пользователей). Еще 15% применяют ИИ для перевода с адаптацией под деловой стиль, а 14% — для генерации юмора и креативных вставок в тексты писем.

Отношение к использованию ИИ в деловой переписке в целом остается спокойным: 76% респондентов чувствуют себя комфортно, демонстрируя такие письма коллегам. Готовность к дальнейшим экспериментам высока: 23% участников уже используют ИИ для интерактивных писем и юмора, а 48% готовы пробовать подобные форматы в отдельных случаях.

— Сегодня пользователи все чаще обращаются к ИИ как для скорости, так и ради качества коммуникации. Исследование показывает, что именно нестандартные сценарии применения ИИ становятся ключевым драйвером его внедрения в деловую переписку и формируют запрос на более гибкую, живую и креативную деловую коммуникацию, — комментирует руководитель направления машинного обучения почты Mail Дмитрий Меркушов.



Корреспондент «Реального времени» разобрался как искусственный интеллект меняет работу экономистов, а также расспросил зампреда ЦБ Алексея Заботкина о связанных с ИИ острых темах.

Рената Валеева