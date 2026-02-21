Новости общества

Объявлена угроза атаки БПЛА на Альметьевск

10:16, 21.02.2026

Это уже четвертый город в Татарстане за утро, где объявлена угроза атаки беспилотников

Фото: Артем Дергунов

В Альметьевске объявлена угроза атаки БПЛА. Соответствующее сообщение опубликовано в официальном приложении МЧС.

Жителей Альметьевска призвали принять меры безопасности, по возможности спуститься в укрытия.

Это уже четвертый город в Татарстане, где за утро 21 февраля объявлена угроза атаки БПЛА, после Казани, Елабуги и Нижнекамска.

Режим «Беспилотная опасность» действует в республике с прошлой ночи.

Зульфат Шафигуллин

