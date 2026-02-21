Глава Елабужского района сообщил, что над Елабугой сбили беспилотники

В городе все еще действует угроза атаки БПЛА

Фото: Мария Зверева

Глава Елабужского района Рустем Нуриев сообщил, что над Елабугой сбили беспилотники.

— Сегодня силами ПВО над территорией района были успешно сбиты вражеские беспилотные летательные аппараты. Благодарю наших защитников за слаженную работу! Жертв и разрушений нет, объекты инфраструктуры работают в штатном режиме. Прошу всех сохранять спокойствие, — заявил Рустем Нуриев в своем телеграм-канале.

В городе все еще действует угроза атаки БПЛА. Ранее над Казанью сняли аналогичный режим. В казанском Кремле уже прокомментировали массированную атаку БПЛА на Татарстан.

Наталья Жирнова