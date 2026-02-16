Умная автоматизация

«ТАИФ-НК» внедряет СУУТП на установке каталитического крекинга

Фото: Роман Хасаев

На установке каталитического крекинга завода Бензинов «ТАИФ-НК» активно внедряют систему усовершенствованного управления технологическим процессом (СУУТП). Этот шаг — часть стратегической программы компании по повышению эффективности и устойчивости производственных процессов в условиях изменяющейся экономики. О преимуществах цифрового инструмента — в материале «Реального времени».

Старт проекта

Внедрение цифрового инструмента СУУТП на установке каталитического крекинга «ТАИФ-НК» стартовало в январе прошлого года. К проекту подключилась высокопрофессиональная команда, состоящая из технологов и группы повышения операционной эффективности «ТАИФ-НК», а также специалисты компании-интегратора, занимающейся проектированием и реализацией внедрения СУУТП.

После проведенного первичного обследования и сбора исходных данных для проектирования встал вопрос: какую СУУТП внедрить с учетом того, что основные иностранные вендоры отказались поставлять специализированное ПО в Россию? Выбор пал на программное обеспечение одной из российских компаний, которая входит в реестр российского ПО.

Менее чем за год была разработана проектная документация, определены стратегии управления и задачи оптимизации.

Внедрение цифрового инструмента СУУТП на установке каталитического крекинга «ТАИФ-НК» стартовало в январе прошлого года. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Система усовершенствованного управления технологическим процессом — это программно-аппаратный комплекс, который работает над базовой системой управления. Основная цель — максимизировать выход ценных продуктов, автоматизируя и улучшая управление процессом. Встроенные математические модели позволяют снижать колебания технологических параметров и осуществлять непрерывную оптимизацию системы по заданным экономическим критериям, — рассказал о нюансах работы СУУТП Марат Файзрахманов, руководитель группы Службы перспективного развития и повышения эффективности АО «ТАИФ-НК».

Автопилот для технологического процесса

При внедрении СУУТП были использованы цифровые инструменты, которые играют ключевую роль в оптимизации производственных процессов и обеспечении высокого качества продукции.

К ним относятся многопараметрические контроллеры (МК). Они позволяют управлять несколькими взаимозависимыми параметрами одновременно, что минимизирует влияние колебаний на общий процесс. МК обеспечивают адаптивное управление, позволяя системе автоматически подстраиваться под изменяющиеся условия работы установки. Это в свою очередь приводит к более стабильным результатам и экономии ресурсов.

Реальное время / realnoevremya.ru

Виртуальные анализаторы помогают в реальном времени отслеживать информацию о состоянии производственных потоков. Они обрабатывают данные о таких параметрах, как температура, давление и расход, создавая точные прогнозы качества продукции. Благодаря визуальным анализаторам операторы могут заранее выявлять потенциальные отклонения и оперативно реагировать на них, что значительно повысит общую эффективность работы. ВА также помогают разгружать лабораторию при хорошей сходимости с данными.

При внедрении СУУТП были использованы цифровые инструменты, которые играют ключевую роль в оптимизации производственных процессов. предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

Аналитические инструменты, применяемые в рамках СУУТП, предоставят возможность собирать и обрабатывать огромные объемы данных, получаемых на всех этапах производства. С их помощью специалисты могут выявлять тенденции, строить прогностические модели и разрабатывать стратегии оптимизации работы установки.

СУУТП также позволит спрогнозировать качество промежуточных и продуктовых потоков на основе показаний виртуальных анализаторов, снизить количественные потери и увеличить прибыль за счет оптимального режима работы и перераспределения отбора в пользу более ценных продуктов. А еще минимизировать энергозатраты, уменьшить количество сбоев в работе установки и случаев срабатывания предохранительных автоматических устройств.

Обучение персонала

В настоящее время на установке каталитического крекинга проводится этап пусконаладочных работ. Передача СУУТП в опытную эксплуатацию запланирована в рамках установленных сроков в договоре. Перед запуском новой системы оперативный технологический персонал завода Бензинов прошел обучение. Специалисты компании-интегратора наглядно продемонстрировали и объяснили основные принципы работы цифрового инструмента.

Перед запуском новой системы оперативный технологический персонал завода Бензинов прошел обучение. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Обучение охватывало не только теоретические аспекты работы системы, но и практические навыки. Курс включал в себя моделирование различных технологических ситуаций. Это позволило персоналу лучше понять, как реагировать на изменения в параметрах процесса и какие шаги предпринимать для достижения оптимальных результатов.

Важно отметить, что внедрение СУУТП не только упростит рабочие процессы, но и повысит уровень безопасности на производстве, а также минимизирует количество ошибок, связанных с человеческим фактором.

— Оперативный персонал понимает, что внедрение СУУТП улучшит технологический процесс и увеличит прибыль компании. Операторы смогут задавать допустимые границы параметров по регламенту, а система будет самостоятельно управлять процессом, освобождая их от постоянного контроля, — рассказывает о преимуществах СУУТП Марат Файзрахманов.

Толчок для развития отечественного ПО

На предприятии отмечают: внедрение СУУТП — важный шаг для повышения производственной эффективности. Компания постоянно повышает уровень автоматизации и инвестирует средства в развитие цифровых инструментов.

Кроме того, работа над проектом в «ТАИФ-НК» стала толчком для развития отечественного ПО для СУУТП. Совместно с нефтепереработчиками инженеры компании-интеграла улучшили программное обеспечение, которое по функциональности не уступает импортным аналогам и подходит для реализации проектов СУУТП разной сложности.

На предприятии отмечают: внедрение СУУТП — важный шаг для повышения производственной эффективности. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Используемое программное обеспечение должно быть включено в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. В процессе внедрения СУУТП будут применяться отечественное программное обеспечение и операционная система Linux. Также будет использоваться программное обеспечение для обеспечения безопасности, совместимое с Linux. Это решение соответствует законодательным требованиям и способствует развитию отечественного ПО, интегрируя его в критическую информационную инфраструктуру страны, — подчеркнул Марат Файзрахманов.

Реклама АО «ТАИФ-НК». предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

В ближайшие два года СУУТП планируется внедрить на установках ЭЛОУ-АВТ-7 и КГСД (секции 200, 300). В планах внедрение системы глобальной динамической оптимизации (СГДО), системы управления лабораторной информацией (LIMS), станций смешения, а также в ближайшей перспективе создание цифровых двойников установок.

Внедряя цифровые инструменты, «ТАИФ-НК» активно адаптируется к новым реалиям, используя передовые технологии для повышения эффективности и конкурентоспособности, что открывает новые горизонты для перспективного роста на рынках нефтепереработки.