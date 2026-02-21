Гюзель Хабутдинова — про атаку дронов на Альметьевск: «Пострадавших нет»

Ранее стало известно, что произошла массированная атака на производство города

Гюзель Хабутдинова, глава Альметьевского муниципального района, уточнила, что пострадавших при атаке на Альметьевск нет:

— Пострадавших нет. Производственные процессы на объектах района не нарушены, все предприятия работают в штатном режиме. В настоящее время угрозы для жителей и инфраструктуры района нет. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации, — сообщила глава Альметьевского района.

Ранее она призвала жителей города по возможности минимизировать нахождение на открытом пространстве, а находясь в помещениях, держаться подальше от окон.

Наталья Жирнова