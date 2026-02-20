МВД: сервисы «пробива» в Telegram использовали иностранные кол‑центры

Такие сервисы также применялись для сбора информации о военнослужащих

Сервисы сбора данных о человеке в Telegram («пробива») активно использовались иностранными кол‑центрами, сообщает Управление по борьбе с киберпреступностью (УБК) МВД России в своем Telegram‑канале. По данным ведомства, такие сервисы также применялись для сбора информации о военнослужащих, сотрудниках правоохранительных органов и представителях власти — с целью подготовки диверсионно‑террористических актов и иных противоправных действий.

Ранее Роскомнадзор заявил, что мессенджер Telegram продолжает предоставлять инфраструктуру для распространения персональных данных граждан России. В комментарии RT ведомство уточнило: Telegram «создал и системно поддерживает инфраструктуру, позволяющую сервисам «интернет‑пробива» незаконно распространять персональные данные, в том числе досье на человека».

Согласно данным Роскомнадзора, с 2022 года администрация мессенджера удалила 8 358 сервисов «пробива». В 2026 году по требованию ведомства Telegram еженедельно удаляет до 100 подобных сервисов. Несмотря на эти меры, ситуация принципиально не меняется: на платформе продолжают появляться новые боты для поиска личной информации.



Рената Валеева